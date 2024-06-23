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Fil kendisine sopayla vuran adamı silindir gibi ezdi! Olay anı görüntüleri dehşet

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
23 Haziran 2024 12:00 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 12:20

Hindistan'da bir fil, 62 yaşındaki adamı, ezerek öldürdü. Filin bacaklarına vuran adamın ölüm anları kameraya yansıdı.

Hindistan'da eğitilerek, eğlencede ya da günlük işlerde kullanılan fillerden biri, kendisine curan bakıcısını silindir gibi ezdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 62 yaşındaki adamın, file elindeki sopayla vurduğu görülüyor.

Fil kendisine sopayla vuran adamı silindir gibi ezdi! Olay anı görüntüleri dehşet - 1. Resim

FİL, ADAMI YERE SERİP, EZDİ

Adamın, bacaklarına uyguladığı şiddet karşısında bir süre tepkisiz kalan fil, kenara çekiliyor. Bakıcı, filin bacaklarına vurmaya devam edince ise hayvan, şiddetli bir hamleyle adamı yere serip üzerine basmaya başlıyor. 

Fil kendisine sopayla vuran adamı silindir gibi ezdi! Olay anı görüntüleri dehşet - 2. Resim

Filden böyle bir hamle beklemeyen bakıcı, yerden kalkmayı başaramayınca fil üzerine basmaya ve ayakları altında adamı ezmeye başladı. Durmak bilmeyen fil, adamı burnuyla kaldırıp yere fırlattıktan sonra yanına yaklaşan bir kişi tarafından uzaklaştırılmaya çalışılıyor. 

Fil kendisine sopayla vuran adamı silindir gibi ezdi! Olay anı görüntüleri dehşet - 3. Resim

Filin saldırısıyla adeta silindir gibi ezilen adamın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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