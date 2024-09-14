Filipinler alevlere teslim oldu: Beşinci alarm düzeyine geçildi

14 Eylül 2024 16:26 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 16:32

Filipinler'in başkenti Manila'nın Tondo bölgesinde büyük bir yangın yerleşim alanını sardı. Sabah saatlerinde başlayan yangın hafif ve hızlı tutuşan malzemeli evler nedeniyle hızla yayıldı.

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Kenya'da bir okulda daha yangın felaketi: Facianın eşiğinden dönüldü

Filipinler​'in başkenti Manila​'nın Tondo bölgesindeki bir mahallede çıkan yangın​, büyük hasara neden oldu. Yaklaşık 1000 kişiyi etkileyen yangını söndürmek üzere olay yerine çok sayıda itfaiye​ ekibi ve Hava Kuvvetleri helikopteri sevk edildi.

Yangından Korunma Bürosu'na (BFP) göre yangın​ sabah saat 11:45'te başladı ve başlamasından bir dakika sonra bölgede ikinci düzey alarm seviyesine geçildi. Aradan geçen 10 dakika sonunda saat 11:56'da ise bölgedeki yangının büyümesi sonucu üçüncü alarm düzeyine geçildi.

İtfaiyeciler olay yerine vardıklarında yangının çoktan yayılmış olduğu bildirildi ve böylece saat 12:13'te dördüncü ve beşinci alarm düzeyine geçildi.

YAPILAR HIZLI TUTUŞAN MALZEMELERDEN YAPILMIŞ

Yangından Korunma Bürosu (BFP), yangının halihazırda yaklaşık 9 kiralık daire ve 3 müstakil evi kül ettiğini söyledi. Etkilenen yapıların hafif ve hızlı tutuşan malzemelerden yapıldığını da ekledi.

Yetkililer ayrıca en az 5 apartman sakininin eşyalarını almak için yanan evlerine girmeye çalışırken hafif yanıklarla yaralandığını bildirdi.

Filipin Kızıl Haçı ve Manila​ Afet Risk Azaltma Yönetim Ofisinden ambulanslar, tankerler ve pompacılar da yardım sunmak üzere bölgeye akın etti.

Filipin Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin de yanan binalara su dökmek için bölgede uçtuğu görüldü.