Filipinler'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

02 Ekim 2024 03:30 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 03:32

Filipinler'in Panganiban bölgesi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Filipinler​'de 5,9 büyüklüğünde deprem​ oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Panganiban bölgesinin 69 kilometre kuzeydoğu açıkları olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, can veya mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.