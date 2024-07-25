Filipinler'de deniz faciası! 1,4 milyon litre petrol taşıyan gemi battı

25 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:34

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Filipinlerde büyük bir deniz faciası meydana geldi. Yetkililer , 1,4 milyon litre petrol taşıyan Filipin bayraklı bir tankerin Manila açıklarında , kargosunun dökülme tehlikesini kontrol altına almaya çalışırken alabora olduğunu ve battığını söyledi.

KAYIP PERSONEL İÇİN SEFERBERLİK

Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista düzenlediği basın toplantısında kaza sonrası 17 mürettebattan 16'sının kurtarıldığını, kayıp bir kişinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gemi kazası bu sabah erken saatlerde Limay'dan yaklaşık yedi kilometre uzakta, başkentin karşısındaki Manila Körfezi'nde meydana geldi.

Filipin Sahil Güvenliği, Terra Nova adlı geminin "alabora olduğunu" ve "battığını" söyledi. Aynı kaynak, hava koşullarının bir rol oynayıp oynamadığını belirlemek için bir soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

PETROL SIZDIRMAYA BAŞLADI

Ulaştırma Bakanı Bautista ayrıca, batan gemide petrol sızıntısı tespit edildiğini ve sorumlu personelin bunu kontrol altına almak için seferber edildiğini belirtti. Buna karşın "kuvvetli rüzgarlar ve yüksek dalgalar" nedeniyle batığa personel gönderilemediğini ve çalışmaların aksadığını sözlerine ekledi.