Filipinler'de feribot faciası! Çok sayıda can kaybı var

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde feribot faciası yaşandı. 359 kişiyi taşıyan feribot battı, yüzlerce kişi karanlık sulara gömüldü.

Zamboagna Limanı'ndan Sulu Adası'na sefer yapan 'M/V Trisha Kerstin 3' isimli feribot, Pilas Adası açıklarında teknik sorunlar yaşadıktan sonra şiddetli dalgalara yenik düşüp battı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Pilas Adası'nın bağlı olduğu Basilan ilinin Belediye Başkanı Arsina Laja Kahing-Nanoh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 332 yolcu ve 27 mürettebat toplam 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdiğini bildirdi.

ONLARCA KİŞİ HÂLÂ KAYIP

Filipin Sahil Güvenliği, arama ve kurtarma çalışmalarının koordine edildiğini duyururken şu ana kadar 138 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Ancak hala onlarca kişinin kayıp olduğunu bildiren yetkililer, ölü sayısının artabileceğinden endişeleniyor.

Bölgede zamanla yarış halinde olan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan can yelekleriyle kurtarılıp başka teknelere alınan kişilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Acil müdahale gereken kişiler ise hastanelere kaldırılıyor.

GEÇMİŞTE DE BENZER FACİALAR YAŞANDI

116 milyon nüfuslu bir takımada ülkesi olan Filipinler'de geçmişte çok sayıda can kaybının olduğu feribot kazaları yaşanmıştı. 2023 yılında ülkenin güneyinde bir feribotta çıkan yangında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.