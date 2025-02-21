Filipinler'de salgın alarmı! Öldürene para ödülü

Asya ülkesi Filipinler'in başkenti Manila'nın Mandaluyong şehrinde Barangay Addition bölgesinde garip bir kampanya başlatıldı. Bölge yöneticisi Carlito Cernal, geçen hafta iki öğrencinin sivrisinek kaynaklı dang hummasından hayatını kaybetmesi sonrası 5 sivrisinek öldürene 1 Filipin Pesosu (yaklaşık 0,60 TL) ödül verileceğini açıkladı.

"SİVRİSİNEK ÇİFTLİĞİ AÇILIYOR"

Ödül alabilmek için öldürülen sivrisineklerin kanıt olarak getirilmesi gerekiyor. Ayrıca, sivrisinek larvalarını getirenlere de ödül verileceği duyuruldu. Filipinler Sağlık Bakanlığı, yerel yöneticilerin hastalıkla mücadeledeki çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Ancak karar, sosyal medyada alay konusu oldu. Bir kullanıcı "Sivrisinek çiftliği açılıyor" yorumunu yaparken, bir başka kullanıcı ise, "Tek kanadı kopuk sivrisinek sayılıyor mu?" diye sordu.

VAKA SAYILARI GİDEREK ARTIYOR

Tepkilere rağmen Cernal, "Önemli olan toplum sağlığı" diyerek kampanyayı savundu. Nüfus yoğunluğu yüksek olan Mandaluyong'da benzer önlemlerin diğer bölgelerde de alınabileceğini söyledi.

Resmi rakamlara göre 1 Şubat itibarıyla ülkede 28 bin 234 dang humması vakası tespit edildi. Dang humması, daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen, dişi Aedes türü sivrisineklerin taşıdığı viral bir enfeksiyon. Yüksek ateş, şiddetli kemik ağrısı, mide bulantısı ve döküntü gibi belirtilere yol açan hastalık, ağır vakalarda ölümcül iç kanamalara neden olabiliyor.