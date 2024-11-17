Filipinler'de Süper Tayfun Man-Yi alarmı! Binlerce kişi tahliye edildi

17 Kasım 2024 03:30 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 04:21

Filipinler'de, yıkıcı etkiye sahip olabileceği ifade edilen 160 kişinin hayatını kaybettiği Süper Tayfun Man-Yi nedeniyle yaklaşık 650 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler​ Meteoroloji Bürosu (PAGASA), Man-Yi'nin yerel saatle 21.40'ta Catanduanes Adası'nın doğusunda karaya çıktığını bildirildi. BBC'nin haberine göre, PAGASA, Süper Tayfun​ Man-Yi'nin ülkenin kuzeyine "aşırı yağış" getireceğine işaret ederek, sel ve toprak kayması uyarısı yaptı.

650 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Saatteki hızının 270 kilometreye ulaşması beklenen tayfun nedeniyle bölgede 650 bin kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

Tayfun hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Yetkililer, çok sayıda uçuşun iptal edildiğini belirtti. PAGASA, Catanduanes Adası'nda dalga yüksekliğinin 14 metreye kadar çıktığını ifade ederek, başkent Manila dahil bölgedeki yerleşim yerlerinin 48 metre yüksekliğinde dalgalara maruz kalabileceği uyarısında bulundu.

"ZEMİN DOYGUN HALE GELDİ"

Sivil Savunma Ofisi İcra Direktörü Ariel Nepomuceno da yaptığı açıklamada, "Toprak kayması, eğilimli bölgelerde yaşayanlar için şimdi daha tehlikeli çünkü zemin, tayfunlar nedeniyle doygun hale geldi." dedi.

Man-Yi Tayfunu, ülkede son 1 ayda görülen 6. tayfun olurken önceki tayfunlar nedeniyle en az 160 kişi hayatını kaybetmişti.