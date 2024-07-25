Filipinler'i Gaemi Tayfunu yerle bir etti: Çok sayıda kişi öldü! Tayvan ve Çin de etkilendi

25 Temmuz 2024 13:06 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 13:24

Filipinler'i yerle bir eden Gaemi Tayfunu nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Can kayıplarının 7’sinin başkent Manila'da, 3’ünün Cavite, 5’inin Batangas, 3’ünün Rizal, 1’in Bulacan eyaletinde, 2’sinin Pampanga eyaletinde kayda geçtiği aktarıldı.

Ölüm nedenlerinin çoğunlukla boğulma, heyelan, ağaç devrilmesi ve elektrik çarpması olduğu aktarıldı.

EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Bu yıl Filipinler'i vuran 3. tayfun olan Gaemi, Metro Manila ve birçok bölgede ani sellere ve heyelanlara neden oldu.

Kıyılardaki ve nehir kenarındaki yerleşim yerlerinde bulunan evler ile özellikle gecekonduları sular altında kaldı, araçlar sel sularına kapıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, geçici barınma merkezlerinde kalmaya devam ediyor.

GAEMİ TAYFUNU TAYVAN'I DA VURDU

Öte yandan Filipinler'de şiddetli yağışları beraberinde getiren ve ölümlere neden olan Gaemi Tayfunu Tayvan'ı da etkisi altına aldı. Tayvan'da ofis ve okullar kapatılırken, insanlara evlerinde kalmaları ve kıyı şeridinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

YÜK GEMİSİ ALABORA OLDU

BBC'nin haberine göre, Tanzanya'ya ait yük gemisi, Tayvan'ın güneyindeki liman şehri Kaohsiung açıklarında tayfuna yakalanmasının ardından alabora oldu.

Tayvan Sahil Güvenlik İdaresi, batan "Fu Shun" adlı yük gemisindeki 9 kişilik Myanmarlı mürettebatın gemiden atladığını açıkladı. Bu kişilerin kurtarılıp kurtarılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Üç yabancı geminin daha karaya oturduğunu açıklayan Sahil Güvenlik yetkilileri, bu gemilerin güvende olduğunu duyurdu.

ÇİN'DE GAEMİ TAYFUNU BİNLERCE KİŞİYİ YERİNDEN ETTİ

Xinhua ajansının haberine göre, Çin'in doğusunda yer alan Fujian bölgesinde ise 156 bin 800 kişi Gaemi Tayfunu nedeniyle tahliye edildi.

Fujian eyaletinde, kıyı boyunca 73 yolcu feribotu seferi askıya alınırken, 97 uçak seferi iptal edildi.

Balıkçı sallarında çalışan 29 binden fazla kişi tahliye edilirken, 733 balıkçı teknesi limanlara sığındı.