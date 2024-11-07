Filipinler'i Yinxing Tayfunu telaşı sardı: En az 160 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı

07 Kasım 2024 13:03 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 13:15

Filipinler'i Yinxing Tayfunu telaşı sardı. Ülke genelinde önlemler çerçevesinde en az 160 bin kişi tahliye edildi. Bazı uçuşlar iptal edildi, feribot seferleri askıya alındı.

Filipinler'i yarın sabah vurması beklenen Yinxing Tayfunu nedeniyle önlemler alınmaya başlandı. ülkede en az 160 bin kişi barınaklara ve güvenli alanlara tahliye edildi. Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi (CAAP), en az 6 uçuşun iptal edildiğini bu yüzden 968 yolcunun olumsuz etkilendiğini bildirdi. Ayrıca birçok feribot seferi de askıya alındı. Bazı okul ve işyerleri kapatıldı.

HEYELAN RİSKİ DE VAR!

Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA), yerel adı Marce olan tayfununun bugün öğle saatleri itibariyle Cagayan eyaletindeki Aparri kasabasının yaklaşık 175 kilometre doğusundan, 10 kilometre hızla kuzey batıya doğru ilerlediğini açıkladı.

Tayfunun en geç yarın sabaha dek ülkenin Kuzey kesimlerinden karaya çıkmasının beklendiğini duyuran yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere şiddetli rüzgarlar ile sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma uyarısında bulundu.

EN AZ 151 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay Tropikal Trami Fırtınası ve geçtiğimiz hafta Kong-rey Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de sel baskınları ve toprak kaymaları en az 151 kişinin ölümüne neden olmuştu. Tarım arazileri ve altyapıda yaklaşık 24 milyon dolar değerinde zarar meydana gelmişti.