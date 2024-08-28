Filistin destekçisi Bassem Youssef X hesabını açtı

28 Ağustos 2024 00:34 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 00:42

Mısırlı komedyen Bassem Youssef kendisinin kapattığını söylediği 11,7 milyonluk hesabını yeniden açtı. İsrail aleyhinde yazdığı mesajlarıyla öne çıkan Youssef açıklama yaptı.

X yetkilileri "Siyonistler sizi yıldırmasın" gibi mesajlar yazan Youssef'in hesabının hacklendiği izlenimi olduğunu söylemişti.

"KENDİM KAPATTIM" DEDİ

Youssef, X hesabından yaptığı açıklamada, hesabının "hacklendiği izlenimine neden olan endişe verici mesajlar" alması ve "tanıdığı insanların güvenliğiyle ilgili olası sorunlar" nedeniyle kendisinin kapattığını söyledi.

Konuyu araştırdığını ifade eden Youssef, "güvenlik endişelerinin" azaldığını ve "hacklenme" konusunun çözüldüğünü bildirdi.

ASKIYA ALINDIĞI DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

Mısırlı komedyen Youssef'in hesabına erişilemeyince askıya alındığı sanılmıştı. Ünlü komedyen sosyal medya platformu X'teki hesabının kapalı olduğunu iddia edenlerin aksine, hesabının X tarafından kapatılmadığını belirtti. Youssef, güvenlik meseleleri azalırsa geri dönmeyi düşünebileceğini ve İsrail hükümetinin eleştirilerine yanıt verdi. Youssef, "X dahil tüm (sosyal medya) hesaplarım tekrar aktif." ifadesini kullandı.

GAZZELİLERE DESTEK VERMİŞTİ

İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın "Sansürsüz" adlı tartışma programına konuk olan Mısır asıllı komedyenin, İsrail'in Gazze halkına ve genel olarak Filistinlilere yönelik şiddet politikasını esprili dille eleştirmesi büyük ilgi toplamıştı.

Youssef'un sanal ortamda katıldığı program milyonlarca izleyiciye ulaşınca Piers Morgan, Mısır asıllı komedyenle ikinci kez, yüz yüze bir program daha çekti. Eşi de Gazzeli olan Youssef'un İsrail ile ilgili eleştirileri büyük ses getirmişti.

Gazze ile ilgili sosyal medyada en çok paylaşılan isimlerden biri haline gelen Youssef, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, "Videolarım çok izlendi ama bu alanda benden daha çok çalışan birçok insan var. Söylediklerim halkta yankı buldu. Neden ve nasıl bilmiyorum ama söylemem gerekenleri söylediğim için mutluyum. Geri dönüşler ve övgüler için çok memnun oldum. Ben sadece görüşümü söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

Youssef, komedinin, düşünce özgürlüğünü kullanmak için en iyi yöntemlerden olduğunu belirterek, "Bir ülkede yaşamaktan hoşlanabilirsiniz ama o ülkenin siyaseti hoşunuza gitmiyordur. Ben de yapabildiğim kadarıyla hoşlanmadığım şeyleri dile getirmeye çalışıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.