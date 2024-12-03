Filistin halkına sosyal medya zinciri! İçeriklere engelleniyor, karartılıyor ve sansürleniyor

03 Aralık 2024 07:10 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 07:30

Sosyal medya platformları sadece kasım ayında Filistinlilerin dijital içeriklerine yönelik 500'den fazla ihlal gerçekleştirdi. Meta, Tiktok ve Youtube gibi dev şirketler İsrail soykırımını gizlemede dünyanın gözüne perde oldu!

İsrail Gazze​ başta olmak üzere Filistin​'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırım​ harekatı sürdürürken, Whatsapp, Instagram, Tiktok ve Youtube gibi sosyal medya​ devleri, yaşanan vahşeti gizlemek için büyük çaba sarf ediyor. Sadece kasım ayında Filistinli kullanıcıların dijital içeriklerine yönelik 500'den fazla ihlal gerçekleşti.

EN SANSÜRCÜSÜ META

Konuya ilişkin verileri Sada Social internet sitesi bir rapor halinde paylaştı. Filistinlilerin dijital içeriğine yönelik ihlallere ilişkin raporda Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "dijital karartmanın" devam ettiğini belirtilerek ihlallerde Mark Zuckerberg'in kurucusu olduğu Meta platformları yüzde 57 ile ilk sırada yer aldı. Raporda, TikTo yüzde 23 ile ikinci, YouTube yüzde 13 ile üçüncü ve X yüzde 7 ile dördüncü sırada yer aldı.

WHATSAPP NUMARA SİLMİŞ

WhatsApp uygulamasından 30 Filistinlinin numarasının silinmesinin yanı sıra Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde iki haber grubu ve bir yerel grubun silindiği dile getirilen raporda, Filistinlilerin seslerinin kamuoyuna ulaşmasını engelleyen dijital politikaların sürdüğüne işaret edildi.

GERÇEKLER GİZLENİYOR

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki "dijital karartmanın" ve internet hizmetlerindeki kesintinin devam ettiği belirtilen raporda, bu durumun bölge sakinlerinin iletişim kurma ve bölgede olup bitenlerle ilgili gerçekleri aktarma yeteneklerini sekteye uğrattığı ve özellikle de İsrail'in, kurtarma ekiplerinin çalışmasını engellemesiyle acıyı daha da artırdığı vurgulandı.