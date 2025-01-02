Filistin İçişleri Bakanlığı duyurdu! Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısı suikasta uğradı

02 Ocak 2025 13:27 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 13:43

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Mahmud Salah ve yardımcısı Hüsam Şahvan'ın, Han Yunus'ta suikasta uğradığını duyurdu. Yapılan açıklamada, İsrail'in bu sabah saatlerinde havadan saldırı gerçekleştirerek hedef aldığını ve çok sayıda Filistinli sivilinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi​'ndeki Emniyet Müdürü Tümgeneral Salah ile yardımcısı Polis Komuta Konseyi Üyesi Tümgeneral Şahvan'ı Han Yunus'ta havadan hedef aldığı aktarıldı.

İsrail'in havadan gerçekleştirdiği saldırı sırasında Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısının dışında çok sayıda Filistinli sivilinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, suikastın, Salah ve Şahvan'ın Filistin​ halkına insani ve ulusal görevlerini yerine getirdikleri esnada gerçekleştiği kaydedildi.

İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİN ACILARINI DERİNLEŞTİRİYOR

Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'in işlediği bu suikastla Gazze Şeridi'nde kaosu yayma ve Filistinlilerin maruz kaldığı acıları derinleştirme konusunda ısrar etmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Polis teşkilatının, 15 aydır devam eden İsrail saldırılarının gölgesinde Filistinlilere hizmet verme konusunda önemli rol oynadığı belirtilirken İsrail'in tüm uluslararası ve insani yasaları hiçe saydığına dikkat çekildi.

İsrail cephesinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.