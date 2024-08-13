Filistin lideri Mahmud Abbas'tan kritik ziyaret: Rus lider Putin'le bir araya geldi

13 Ağustos 2024 11:41 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:43

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 10 ayı aşkın süredir devam ederken Filistin lideri Mahmud Abbas, Orta Doğu'da gün geçtikçe tırmanan gerilimi görüşmek üzere kritik ziyaretlere imza atacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Moskova'da bir araya gelecek olan Abbas, Rus lider ile Orta Doğu'daki durumu görüşecek. İki liderin görüşmesine dair Kremlin'den de açıklama geldi. Rusya'nın popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'da açıklama yapan Kremlin, "Filistin-İsrail çatışmasının mevcut durumu ve Gazze Şeridi'ndeki benzeri görülmemiş insani felaket ışığında Orta Doğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

Mahmud Abbas, Moskova ziyaretinin ardından ise Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Abbas, TBMM'de de konuşma yapacak.

RUSYA'DAN 'BAĞIMSIZ FİLİSTİN' ÇAĞRISI

Hem İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hem de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gibi Arap liderlerle yakın ilişkiler kuran Rusya, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesini kınamış ve tüm tarafları Orta Doğu'yu daha fazla istikrarsızlaştırmaktan kaçınmaya çağırmıştı.

Rusya, Batılı devletlere de 1967 sınırları dahilinde bağımsız bir Filistin devletine duyulan ihtiyacı görmezden geldikleri gerekçesiyle birçok kez tepki göstermişti.