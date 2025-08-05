Filistin soykırımından iç sızlatan veri! İsrail her gün 28 çocuk katlediyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in Gazze'de aralıksız sürrüdüğü soykırım harekatına ilişkin trajik bir veri paylaştı. Buna göre İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle günde ortalama 28 Filistinli çocuk hayatını kaybediyor.

"HER GÜN BİR SINIF DOLUSU ÇOCUK..."

UNICEF tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bombardımanla ölüm. Yetersiz beslenme ve açlıktan ölüm. Yardım ve hayati hizmetlerin yetersizliğinden kaynaklanan ölüm. Gazze'de günde ortalama 28 çocuk, yani bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyor. Gazze'deki çocukların yiyeceğe, suya, ilaca ve korunmaya ihtiyacı var. Her şeyden çok, derhal bir ateşkese ihtiyaçları var" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplamda ise 18 binden fazla çocuğu öldürdüğü bilgisine de yer verildi.

AÇ VE SUSUZ BIRAKIYORLAR

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ni tam abluka altına alarak bölgeye insani yardım ve ticari malzemelerin girişini engelliyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 1'i çocuk olmak üzere 8 kişi daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94'ü çocuk olmak üzere 188'i buldu.