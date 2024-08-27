Filistin'den İsrail'in Mescid-i Aksa'ya sinagog planına cevap! 'Herkesi yakacak...'

27 Ağustos 2024 08:38 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:04

Zulüm bitmiyor: Yine başrolde aşırı sağcı Ben-Gvir yine polis eşliğinde Mescid-i Aksa baskını

Zulüm bitmiyor: Yine başrolde aşırı sağcı Ben-Gvir yine polis eşliğinde Mescid-i Aksa baskını

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir yine katliam istedi: Çok kalabalık, idam edelim!

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir yine katliam istedi: Çok kalabalık, idam edelim!

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa etmek istediğini açıklamasının ardından Filistin yönetiminden küstah plana cevap geldi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yazılı bir açıklama yaparak, "Filistin halkı, Mescid-i Aksa'ya dokunulmasına izin vermez. Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

"HERKESİ YAKACAK BİR SAVAŞ ÇIKARMA ÇABASI"

Mescid-i Aksa'nın statükosunu değiştirme yönündeki çağrıların kabul edilemez olduğunu belirten Ebu Redine, "Bu tür çağrılar, bölgede herkesi yakacak bir savaşı çıkarma çabalarıdır. Aksa, 144 dönümlük alanıyla Müslümanlara aittir" dedi.

Uluslararası toplumun İsrail'deki aşırı sağcı hükümete karşı harekete geçmesi gerektiğini belirten Ebu Redine, ABD yönetimini de Filistin halkına karşı Gazze Şeridi'nde soykırım savaşı sürdüren müttefiki İsrail'i durdurmaya davet etti.

"MESCİD-İ AKSA'YI YIKIP TAPINAK İNŞA ETME PLANI"

Diğer yandan Filistin Dışişleri Bakanlığından da Ben-Gvir'in kışkırtıcı çağrısına tepki geldi. Yapılan açıklamada, "Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in mübarek Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme ve sürdürdüğü tehditlerini son derece tehlikeli görüyoruz. Ben-Gvir'in çağrısını, Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine tapınak inşa etmenin ilanıdır" denildi.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia ederek, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını vermişti.