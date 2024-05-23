Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'in ne karşılık vereceği belli oldu

23 May 2024 11:55 - Güncelleme : 23 May 2024 12:18

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 ayı aşkın süredir devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkamayı sürdürüyor.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 709'a ulaştı, sivillerin üzerine yağan bombaların son bulmasını isteyen ülkeler bir bir İsrail'e karşı hamlelerini yapıyor. Son olarak Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurdular.

NORVEÇ, İRLANDA VE İSPANYA'YA NOTA VERİLECEK

Netanyahu'nun 'terörü ödüllendirmek' olarak nitelendirdiği adımlar karşısında ne tepki vereceği ortaya çıktı. İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulunan bir İsrailli yetkili, İsrail'in bugün İrlanda, Norveç ve İspanya büyükelçilerine nota verileceğini duyurdu.

İsmini açıklamayan yetkili büyükelçilerin dışişleri bakanlığına çağrıldığını ve Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırıdan daha önce yayınlanmamış bir videonun gösterileceğini de dile getirdi.

İsrail ayrıca Dublin, Oslo ve Madrid'deki kendi büyükelçilerini de istişareler için geri çağırdı.

3 ÜLKEDEN FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, 28 Mayıs’ta Filistin devletini resmen tanıyacaklarını duyurdu. Store, ''Norveç hükümeti, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasına karar verdi. On binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı bir savaşın ortasında hem İsraillilere hem de Filistinlilere siyasi çözüm sunan tek alternatifi yaşatmalıyız: Yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayan iki devlet'' ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise parlamentoda yaptığı konuşmada, “28 Mayıs Salı günü İspanya kabinesi, Filistin devletini tanıma kararını onaylayacak” dedi.

Norveç hükümetinin tarihi açıklamasından kısa süre sonra İrlanda yönetimi de Filistin’i tanıma kararı aldığını duyurdu. İrlanda Başbakanı Simon Harris, gerçekleştirdiği basın toplantısında ülkesinin 28 Mayıs’ta Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Bu kararın İspanya ve Norveç ile koordinasyon içerisinde atılan bir adım olduğunu belirten Başbakan Harris, “Bu, İrlanda ve Filistin için tarihi ve önemli bir gündür” diye konuştu.

İSRAİL'DEN 3 ÜLKEYE TEPKİ

Norveç ve İrlanda hükümetlerinin Filistin devletini resmen tanıyacaklarını duyurmasının hemen ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail’in iki ülkedeki büyükelçilerini geri çağırdı.

Tanıma kararlarına tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İrlanda ve Norveç’in dünyaya ve Filistinlilere “terörizmin ödüllendirildiği” mesajı vermek istediğini öne sürdü.

Katz, “İrlanda ve Norveç’e açık ve net bir mesaj gönderiyorum. İsrail, egemenliğini zayıflatan ve güvenliğini tehlikeye atanlar karşısında sessiz kalmayacaktır” ifadelerini kullandı. Kararın İsrail’in Gazze’deki rehineleri kurtarma çalışmalarına darbe indirdiğini savunan Katz, “İrlanda-Norveç saçmalığı bizi yıldıramaz. Hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız” dedi.