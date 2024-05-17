Filistin'i tanımaya hazırlanan İspanya'dan İsrail'e soğuk duş: Silah taşıyan gemiyi limana sokmadı

17 May 2024 10:25 - Güncelleme : 17 May 2024 10:40

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Filistin'i tanıma kararının ardından İsrail'e resti çekti. Silah taşıdığı tespit edilen İsrail gemisi, İspanyol limanlarına sokulmadı. 'Marianne Danica' isimli Danimarka uyruklu ticari yük gemisinin İsrail'e silah ve patlayıcı malzeme taşıdığı duyuruldu.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 21 Mayıs'ta bir İspanyol limanına ikmal için yanaşma talebinde bulanan gemiye izin vermedi.

''POLİTİKAMIZ GEREĞİ İZİN VERMEDİK''

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bunu ilk defa yapıyoruz, çünkü ilk defa İsrail'e silah taşıyan bir geminin İspanya limanına uğramak istediğini tespit ediyoruz. Politikamız, İsrail'e gönderilecek savaş malzemeleri için yeni ihracat lisansları vermek değildir. Bu yüzden, geminin ikmal için durmasına izin verilmemesi bu politikamızla tutarlı ve aynı çizgidedir.''

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN PROTESTO

Öte yandan İspanya'nın güneyinde bulunan Cartagena limanı açıklarına gelen 'Borkum' adlı geminin de İsrail'e silah taşıdığı yönündeki iddialar üzerine bazı sivil toplum örgütlerince limanda gösteriler düzenledi. Hükümet kaynakları ise geminin son varış noktasının İsrail değil Çekya olduğunu belirtti.