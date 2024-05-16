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Filistinlilere zulüm uydu görüntüleriyle ortaya çıktı! İşte Refah'ta öncesi ve sonrası

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
16 May 2024 08:51 - Güncelleme : 16 May 2024 09:17

İsrail'in Refah'a havadan ve karadan saldırıları bir kez daha Filistinlileri yerinden etti. Amerikan teknolojisi Maxar, uydu görüntüleriyle zulmü ortaya çıkardı. 

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 aydır devam ederken kuzeye yağan bombalar nedeniyle güneydeki Refah'a sığınan en az 1,5 milyon Filistinli yine yerinden edindi. Gazze'de güvenli hiçbir yer kalmamasına rağmen sığınacak bir yer arayan Filistinliler, Refah'a havadan ve karadan bomba yağdıran İsrail yüzünden tekrar yollara düştü. 

Filistinlilere zulüm uydu görüntüleriyle ortaya çıktı! İşte Refah'ta öncesi ve sonrası - 1. Resim

ZULÜM UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE

Amerika'nın uzay teknoloji şirketi Maxar, Filistinlilerin yerinden edilme zulmünü uydu fotoğraflarıyla ortaya koydu. İsrail saldırıları nedeniyle taş üzerinde taş kalmayan adeta bir çadır şehri haline dönen Refah'ta sivillerin çadırlarını kaldırdığı uydu görüntüleriyle paylaşıldı. 

Filistinlilere zulüm uydu görüntüleriyle ortaya çıktı! İşte Refah'ta öncesi ve sonrası - 2. Resim

BM: 600 BİN KİŞİ ZORLA YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) de İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden yaklaşık 600 bin kişinin zorla yerinden edildiğini açıkladı.

Filistinlilere zulüm uydu görüntüleriyle ortaya çıktı! İşte Refah'ta öncesi ve sonrası - 3. Resim

Açıklamada, "Gazze'deki savaş nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon insan evlerini ve sığınaklarını terk etmek zorunda kaldı, çoğu kişi defalarca kez yerinden oldu." ifadeleri kullanıldı.

Filistinlilere zulüm uydu görüntüleriyle ortaya çıktı! İşte Refah'ta öncesi ve sonrası - 4. Resim

REFAH SINIRI DA İŞGAL ALTINDA

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Filistinlilere zulüm uydu görüntüleriyle ortaya çıktı! İşte Refah'ta öncesi ve sonrası - 5. Resim

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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