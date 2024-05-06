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Filler ülkeyi karıştırdı! Resmen isyan başlattılar turistlere, evlere, arabalara saldırıyorlar

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
06 May 2024 16:51 - Güncelleme : 06 May 2024 17:04
Filler ülkeyi karıştırdı! Resmen isyan başlattılar turistlere, evlere, arabalara saldırıyorlar

Tayland'da ölümcül fil saldırıları her geçen gün artıyor. Filler, yerel halkın korkulu rüyası haline geldi. 

Tayland'da filler son yıllarda adeta isyanda. Arabaları, turistleri ezmeye başlayıp, yerel halkın konutlarına giriyorlar. Artık fillerin yaptıkları bir dizi şiddetin önüne geçilmesi için çağrılar arttı.

Ülkede meydana gelen son olayda, 50'den fazla filin otoyolu tamamen kapatarak polisleri ve yerel halkı bölgede mahsur bıraktığı görüldü.

Filler ülkeyi karıştırdı! Resmen isyan başlattılar turistlere, evlere, arabalara saldırıyorlar - 1. Resim 

FİL SALDIRILARINDA EN ÇOK TURİSTLER ÖLÜYOR

Şubat ayında yayınlanan bir raporda, Tayland'da 2018 yılından bu yana vahşi fil saldırıları nedeniyle en az 150 kişinin öldüğü belirtildi. Tayland Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi'ne göre 133'ten fazla kişi de yaralandı. Bunların çoğu ülkenin güney kesimindeki turistlerdi.

YAŞAM ALANLARINDAN UZAKLAŞTIRILIYORLAR

Ülke genelinde 3 binden fazla dev hayvan evcilleştirildi. Yalnızca 2 bin 200 tanesinin vahşi doğada serbestçe dolaşmasına izin veriliyor. Filler, yeni bakıcıları tarafından normal yaşam alanlarından uzaklaştırılıyor ve zincirlerle kaplı küçük kapalı alanlarda yaşamaya zorlanıyor. 

Filler ülkeyi karıştırdı! Resmen isyan başlattılar turistlere, evlere, arabalara saldırıyorlar - 2. Resim

Humane Society International'ın yaban hayatı programları direktörü Adam Peyman, konuya ilişkin şunları söyledi:

"İnsanlar filler tarafından yaralandığında veya öldürüldüğünde, bu elbette bir insanlık trajedisidir, ancak fillerin bu talihsiz olaya yol açan, sıklıkla maruz kaldığı istismarın, sömürünün veya zalimce muamelenin altında yatan nedenleri anlamak önemlidir.''

SÜRÜDEN KOPARILANLAR SALDIRGANLAŞIYOR 

Peyman, esaret altına alınan fillerin ve sürüden koparılan yavruların hayal kırıklığı ve korku nedeniyle saldırganlık gösterebileceğini söyledi.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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