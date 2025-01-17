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Film değil gerçek! Atlarıyla alevlerden böyle geçtiler

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Ocak 2025 06:40 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 06:50
Film değil gerçek! Atlarıyla alevlerden böyle geçtiler

İspanya'da 400 yıllık Las Luminarias geleneğini sürdüren San Bartolome de Pinares köyü sakinleri inanaçları gereği kötülükleri kovmak için atlarıyla dev alevlerin üzerinden atladılar.

Festivaller diyarı İspanya'da 4 asırlık Las Luminarias isimli kötülükleri kovma etkinliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Film değil gerçek! Atlarıyla alevlerden böyle geçtiler - 1. Resim

Avila şehrine bağlı San Bartolome de Pinares köyünde, 18. yüzyıldan bu yana düzenlenen etkinlik kapsamında köylüler atlarını devasa boyuttaki ateşin üzerinden atlattı.

Film değil gerçek! Atlarıyla alevlerden böyle geçtiler - 2. Resim

Katolik dini inanışına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton anısına her yıl 16 Ocak gecesi yapılan etkinlik, 550 nüfuslu köyün dünyaca tanınmasında da olanak sağlıyor.

Film değil gerçek! Atlarıyla alevlerden böyle geçtiler - 3. Resim

Etkinlik kapsamında köy kilisesinde düzenlenen ayinin ardından rahip tarafından kutsanan atlar kortej halinde, köyün farklı noktalarında yakılan ateşlerin üzerinden geçiriliyor.

Film değil gerçek! Atlarıyla alevlerden böyle geçtiler - 4. Resim

Dumanın atları kötü ruhlardan arındırdığına ve sağlıklı bir yıl geçirmelerini sağladığına inanan köylüler, daha fazla duman olması amacıyla ateşi yakarken ağaçların ince, yeşil dallarını kullanıyor.

Film değil gerçek! Atlarıyla alevlerden böyle geçtiler - 5. Resim

Diğer yandan İspanya​'daki hayvan hakları dernekleri atların acı çektiği gerekçesiyle ateş yerine sadece dumanın kullanılmasını talep ediyor.

Film değil gerçek! Atlarıyla alevlerden böyle geçtiler - 6. Resim

Atların en iyi şekilde korunduğunu ve hiçbir zarar verilmediğini savunan San Bartolome de Pinares halkı ise önem verdikleri bu geleneğin orijinal haliyle sürdürülmesi konusunda taviz vermiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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