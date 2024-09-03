Film değil gerçek! Çin'de 40 bin yaşındaki bir buzulda bin 700 antik virüs keşfedildi

03 Eylül 2024 14:40 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 15:02

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Batı Çin'deki Guliya Buzulu'nda bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda şaşırtıcı bir keşfe imza atıldı. Yaklaşık 40 bin yıl öncesine dayanan bu buzuldan alınan örneklerde, daha önce bilinmeyen bin 700 antik virüs tespit edildi.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden ZhiPing Zhong liderliğindeki ekip, buzuldan alınan örneklerdeki DNA'ları yeniden yapılandırdı. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan virüslerin yaklaşık %75'inin modern insanlar tarafından daha önce bilinmediği sonucuna varıldı.

Keşfedilen virüslerden biri, bilim insanları tarafından dikkat çekti. Bu virüs, son büyük iklim geçişinin yaşandığı yaklaşık 11 bin 500 yıl öncesine ait. Araştırmacılar, bu keşfin virüslerin iklim değişikliğine nasıl tepki verdiğini anlamak açısından önemli olduğunu vurguluyor.

KEŞFİN BİR DİĞER İLGİNÇ KISMI

Keşfin bir diğer ilginç kısmı ise buzulun Çin'de bulunmasına rağmen, bazı virüslerin Orta Doğu ve Arktik bölgelerinden geldiği de tespit edildi. Bu durum, antik dönemlerde bile virüslerin geniş coğrafi alanlara yayılabildiğini gösteriyor.

ZhiPing Zhong, bu keşfin önemini, "Virüslerin yoğun iklim dönemlerinde nasıl evrimleştiğini anlamak, gelecekte yaşanabilecek iklim değişikliklerinde virüslerin nasıl davranacağını tahmin etmemize yardımcı olabilir." ifadeleriyle açıkladı.

Araştırmacılar, bulunan virüslerin insanlar için tehlikeli olup olmadığı konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak bu keşfin, antik dönemlerdeki yaşam ve iklim hakkında yeni bilgiler sağlayabileceğini belirtiyorlar.

Guliya Buzulu, dünyanın en yüksek platosu olan Tibet Platosu'nun bir parçası. Bu bölge, yaklaşık 2,5 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Daha önce de bu buzulda 15 bin yıl öncesine ait örnekler bulunmuştu.