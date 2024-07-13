Film setinde yanlışlıkla katil olmuştu! Ünlü aktör Alec Baldwin hakkında karar!

13 Temmuz 2024 10:32 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 10:40

Alec Baldwin bir skandala daha imza attı! Sette ölüm saçan oyuncu kadına yumruk attı

Alec Baldwin bir skandala daha imza attı! Sette ölüm saçan oyuncu kadına yumruk attı

Film çekiminde yönetmenin hayatını kaybetmesine neden olan Alec Baldwin, ikinci kez suçlanıyor

Film çekiminde yönetmenin hayatını kaybetmesine neden olan Alec Baldwin, ikinci kez suçlanıyor

Alec Baldwin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Mexico eyaletinde hakim karşısına çıktı. Baldwin'i eşi ve kız kardeşi de yalnız bırakmadı.

Canlı yayınlanan duruşmada savcılık, Baldwin'in suçlu olduğunu ve film çekimleri sırasında silahı kasıtlı olarak defalarca kez ateşlediğini belirtti.

Savunma tarafı ise suçlamaları reddetti.

TÜM DELİLLER PAYLAŞILDI

NTV'nin haberine göre; Ünlü aktörün avukatı Santa Fe polisinin davada delil olarak kullanılması gereken mermileri aldığını ancak bunları soruşturma dosyasında listelemediğini ve savunma tarafı avukatları ile paylaşmadığını söyledi.

Tarafları dinleyen Hakim, ardından kararını açıkladı.

Eyalet yetkililerinin savunma tarafına ve mahkemeye tüm delilleri paylaştıklarına dair defalarca kez beyanda bulunduğunu ancak yine de davanın sonucuna etki edecek belgeleri sakladıklarını ifade etti.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Böylece davanın düşürülmesinin tek seçenek olduğu kararına varıldı. Duruşma sonrası Baldwin, eşi ve kardeşi gözyaşlarını tutamadı.

Gazetecilere açıklama yapmayan ünlü aktör, mahkeme binasını terk etti.

GERÇEK MERMİ OLDUĞUNU BİLMİYORDU

66 yaşındaki Baldwin, 2021'de Rust filminin çekimlerinde rolüne çalıştığı sırada elindeki silahı ateşlemiş, merminin isabet ettiği görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, hayatını kaybetmişti.

Yönetmeni Joel Souza ise yaralanmıştı. Film setinde silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed, olaydaki rolü nedeniyle mart ayında adam öldürme suçundan hüküm giymişti.