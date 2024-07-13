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Film setinde yanlışlıkla katil olmuştu! Ünlü aktör Alec Baldwin hakkında karar!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
13 Temmuz 2024 10:32 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 10:40

Rust filminin setinde kullandığı tabancanın ateş alması sonucu, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan aktör Alec Baldwin'in davası sona erdi. "Kasıtsız adam öldürme" suçuyla yargılanan oyuncu hakkındaki suçlamalar düşürüldü. Ünlü aktör karar açıklanınca gözyaşlarına boğuldu.

Alec Baldwin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Mexico eyaletinde hakim karşısına çıktı. Baldwin'i eşi ve kız kardeşi de yalnız bırakmadı.

Canlı yayınlanan duruşmada savcılık, Baldwin'in suçlu olduğunu ve film çekimleri sırasında silahı kasıtlı olarak defalarca kez ateşlediğini belirtti.

Savunma tarafı ise suçlamaları reddetti.

Film setinde yanlışlıkla katil olmuştu! Ünlü aktör Alec Baldwin hakkında karar! - 1. Resim

TÜM DELİLLER PAYLAŞILDI

NTV'nin haberine göre; Ünlü aktörün avukatı Santa Fe polisinin davada delil olarak kullanılması gereken mermileri aldığını ancak bunları soruşturma dosyasında listelemediğini ve savunma tarafı avukatları ile paylaşmadığını söyledi.

Tarafları dinleyen Hakim, ardından kararını açıkladı.

 Eyalet yetkililerinin savunma tarafına ve mahkemeye tüm delilleri paylaştıklarına dair defalarca kez beyanda bulunduğunu ancak yine de davanın sonucuna etki edecek belgeleri sakladıklarını ifade etti.

Film setinde yanlışlıkla katil olmuştu! Ünlü aktör Alec Baldwin hakkında karar! - 2. Resim

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Böylece davanın düşürülmesinin tek seçenek olduğu kararına varıldı. Duruşma sonrası Baldwin, eşi ve kardeşi gözyaşlarını tutamadı.

Gazetecilere açıklama yapmayan ünlü aktör, mahkeme binasını terk etti.

Film setinde yanlışlıkla katil olmuştu! Ünlü aktör Alec Baldwin hakkında karar! - 3. Resim

GERÇEK MERMİ OLDUĞUNU BİLMİYORDU 

 66 yaşındaki Baldwin, 2021'de Rust filminin çekimlerinde rolüne çalıştığı sırada elindeki silahı ateşlemiş, merminin isabet ettiği görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, hayatını kaybetmişti.

Yönetmeni Joel Souza ise yaralanmıştı. Film setinde silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed, olaydaki rolü nedeniyle mart ayında adam öldürme suçundan hüküm giymişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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