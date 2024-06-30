Filmleri aratmayacak olay! Denizde buldukları şişe sonları oldu
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
30 Haziran 2024 09:36 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 09:50
Bir grup balıkçı, denizde buldukları şişedeki sıvıyı içtikten sonra hayatını kaybetti. İki balıkçının durumunun kritik olduğu bildirildi. Polis olayla ilgisi olan herkese ulaşmaya çalışıyor.
Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da bir grup balıkçı, denizde şişe buldu ve buldukları şişenin içerisindeki sıvıyı içti.
İki balıkçının durumunun kritik olduğu belirtilirken, balıkçılardan dördü hayatını kaybetti. Şişe içerisindeki sıvının ne olduğu ise hala bilinmiyor.
Sri Lanka Donanması, balıkçıların şişelerde alkol bulunduğunu düşünerek içtiklerini söyledi.
BAŞKA BALIKÇILARA DA İKRAM ETMİŞLER
Balıkçıların şişelerden bir kısmını bölgedeki başka balıkçılara da verdiği öğrenildi.
Şişenin içeriğindeki sıvıyı araştıran ekipler, bu kişilere de ulaşmaya çalışıyor.
Kaynak: tgrthaber.com