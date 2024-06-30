Filmleri aratmayacak olay! Denizde buldukları şişe sonları oldu

30 Haziran 2024 09:36 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 09:50

Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da bir grup balıkçı, denizde şişe buldu ve buldukları şişenin içerisindeki sıvıyı içti.

İki balıkçının durumunun kritik olduğu belirtilirken, balıkçılardan dördü hayatını kaybetti. Şişe içerisindeki sıvının ne olduğu ise hala bilinmiyor.

Sri Lanka Donanması, balıkçıların şişelerde alkol bulunduğunu düşünerek içtiklerini söyledi.

BAŞKA BALIKÇILARA DA İKRAM ETMİŞLER

Balıkçıların şişelerden bir kısmını bölgedeki başka balıkçılara da verdiği öğrenildi.

Şişenin içeriğindeki sıvıyı araştıran ekipler, bu kişilere de ulaşmaya çalışıyor.