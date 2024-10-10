Fırın bir anda alev aldı faciadan kıl payı kurtuldular! Gizemli yangının sebebi ise teknik bir sorun değildi

10 Ekim 2024 11:50 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:50

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Almira kasabasında bir evdeki fırın gece yarısı alev aldı. Felaketten kıl payı kurtulan ev sahipleri yangının nedenini öğrendiklerinde şaşkına döndü.

ABD'nin Michigan​ eyaletinin Almira kasabasında bir ev sahibi, gece yarısı fırınının alev almasının ardından felaketten kıl payı kurtuldu. Yangının arkasındaki suçlu itfaiyeye göre, ailenin kedisiydi.

Almira kasabası itfaiyesi, 1 Ekim günü saat 02:30'da, Burnt Mill Road olarak adlandırılan bölgede bir konut yangını ihbarı aldıklarını açıkladı.

İtfaiyenin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede, ev sakinleri uyurken bir evcil hayvanın fırını kendi kendini temizleme moduna geçirerek yangına neden olduğu tespit edildi" denildi.

Neyse ki yangın fırının dışına çıkmadan ev sakinleri duman dedektörleri tarafından uyandırıldı. Aile herhangi bir yangın durumu için önceden iyi hazırlanmıştı ve evlerinde alevleri yayılmadan söndürmek için kullanılan bir yangın söndürücü bile vardı.

İtfaiye departmanı, "Çalışan duman alarmları ve yangın söndürücüsü olduğu için bu ev sahibine tebrikler!" açıklamasında bulundu.

"YAĞLI BİR KEDİ​ ÇOK DAHA İYİ OLURDU"

Ev sahibi Brian Adams, yaşanan olayla ilgili Facebook'ta paylaştığı gönderide kömürleşmiş ve erimiş sobanın bir fotoğrafını paylaştı ve kedinin patileriyle basarak kendi kendini temizleme modunu etkinleştirdiği anlaşılan iki düğmeyi daire içine aldı.

Brian Adams gönderisinde, "Bu kesinlikle kötü bir tasarım! Gerçekten temiz bir fırına uyanabilirdim ama dün sabah pastırma pişirdim ve kedinin yağa girmesini istemediğim için tavayı fırına koydum. Geriye dönüp baktığımda, yağlı bir kedi çok daha iyi olurdu.” ifadelerine yer verdi.

Bir evcil hayvanın fırını yakması kulağa aşırı gelse de, uzmanlar bunun alışılmadık bir durum olmadığını söylüyor.

Bir elektrik hizmetleri şirketi olan Bright Force Electrical'ın sahibi Daniel Vasilevski, “Fırınların alev alması bizim için yeni bir şey değil. Bir kedinin ocak düğmelerine basması ve yanlışlıkla kendi kendini temizleme modunu tetiklemesi, işlerin ne kadar kolay ters gidebileceğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.