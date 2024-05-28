First lady'ler görgü kurallarını çiğnediler tepki çığ gibi büyüdü

28 May 2024 15:10 - Güncelleme : 28 May 2024 15:23

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 yıl sonra Almanya'yı ziyaret eden cumhurbaşkanı oldu. Macron'un, Alman mevkidaşı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geldiği ikinci güne first lady'ler de eşlik ettiler. Ziyarete ise first lady'lerin kahkahaları damga vurdu.

Emmanuel Macron ve Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'in eşlerinin Berlin'deki Holokost Anıtı'na ziyaret sırasında kahkaha atması eleştirileri oklarına neden oldu.

''ONLARA NEYİN KAHKAHA ATTIRDIĞI BİLİNMİYOR''

Alman Bild gazetesi, Holokost Anıtı'nda yaşanan skandalı okurlarına "Cumhurbaşkanlarının eşleri Brigitte Macron ve Elke Buüdenbender, öldürülen Yahudilerin anısına dikilen taş levhaların yanından geçerken kahkaha attılar. Onlara neyin kahkaha attırdığı bilinmiyor" sözleriyle aktardı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Bild, first lady'lerin kahkaha attıkları ana ait fotoğrafının 'sinir bozucu' olduğunu ve diğer Avrupa ülkelerinde de hayretle karşılandığını belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları, Brigitte Macron ve Elke Büdenbender'in görgü kurallarını ciddi şekilde çiğnediğini dile getirdikleri yorumlarla yaşanan skandala tepkilerini gösterdi.