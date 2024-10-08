Florida kasırgası nedeniyle en az 26 milyon tehlikede! Savaşı anımsatan görüntüler ortaya çıktı: Milton kaçışı başladı

08 Ekim 2024 10:30 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 11:09

Meksika Körfezi'nde hızını alan Milton Kasırgası, Güney Florida'ya yöneldi. ABD halkı, büyük bir endişe içerisinde bölgeyi terk etmeye başladı. Kasırganın kategori seviyesi 5'e ulaştı. Kasırganın 290km/sa hızla esen rüzgarının 360 km/sa seviyesine çıkması bekleniyor. Çarşamba günü Florida'ya ulaşması beklenen kasırga felaketi nedeniyle binlerce kişi yollara düştü, kaçış başladı.

ABD​'nin Meksika Körfezi'nde güçlenerek, Florida​'ya doğru yola çıkan Milton Kasırgası'nın kategori seviyesi 5'e çıktı. Saatte 180 mil hıza ulaşan rüzgarlarla ilerleyen kasırga​, hızla Florida'ya geliyor. Halkı büyük endişe sardı. Çarşamba günü geç saatlerde bölgeye ulaşması beklenen kasırga ciddi tehdit oluşturuyor. ABD'liler can ve mal kaybı korkusuyla zorunlu tahliyelere başladı. Yetkililer, 15 milyon kişinin sel, 11 milyon kişinin ise tropikal kasırga riski altında olduğunu duyurdu.

FLORİDA KASIRGASI'NDA 26 MİLYON TEHLİKEDE

En az 26 milyonun tehlikede olduğu bölgede market rafları boşaldı. Milton Kasırgası endişesiyle halk, gıda stoku yaptı, market rafları boş kaldı. İki hafta önce meydana gelen Helene Kasırgası'nın etkilerini henüz atlatamayan halka peş peşe tahliye emirleri duyuruldu. Binlerce kişi Florida'dan yola çıktı, güvenli bir bölge arıyor.

MILTON KASIRGASI BÜYÜK YIKIMLARA NEDEN OLACAK

Ulusal Kasırga Merkezi’nin (NHC) tahminlerine göre, Milton Kasırgası, çarşamba günü büyük yıkımlara neden olacak. Kasırganın 290km/sa hızla esen rüzgarının 360 km/sa seviyesine çıkması bekleniyor. NHC, bu kasırganın Florida'nın batı kıyısı için kayıtlara geçen en yıkıcı fırtınalardan biri olma potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.

MUHTEMEL ÖLÜMLER ÖNLENEBİLİR

Beyaz Saray, "Helene Kasırgası'nın etkilerinden geriye kalan enkaz, başka bir fırtınanın meydana gelmesi halinde yaşamlar ve geçim kaynakları için ek tehditler oluşturabilir," ifadelerini kullanarak duruma dikkat çekti.

Florida Acil Durum Yönetimi'nin yönetici direktörü Kevin Guthrie ise bölgenin vakitli terk edilmesi durumunda, yükselen dalgalar nedeniyle yaşanması muhtemel ölümlerin "yüzde 100 önlenebileceğini" belirtti.

Öte yandan kasırganın geçiş güzergahında bulunan Orlando Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanlarının uçuşa kapatılacağı duyuruldu.

Yetkililer, şimdiden kurtarma çalışmaları için hazırlıklara başladı. Milton Kasırgası'nın neden olabileceği tahribata dair fizikselin yanı sıra psikolojik olarak zor koşullarla başa çıkılabilmesi için önlemler alınıyor.

Miami kentinde ise yetkililer ve cankurtaran gönüllüleri yaklaşan kasırgaya önlem olarak vatandaşlara kum torbaları dağıttı.