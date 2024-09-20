Fokun ısırdığı köpek kuduz oldu! Deniz memelilerinde bir ilk: Virüs yayılıyor

20 Eylül 2024 17:15 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:36

Güney Afrika'daki deniz memelilerinden virüs bulaştığı ortaya çıktı. Bilim insanları foklarda kuduz salgını tespit edince bir ilkle karşılaştı.

Güney Afrika​'nın çeşitli bölgelerinde ölü foklar bulundu. Kürklü fokların kuduz​ nedeniyle öldüğü tespit edildi. Eyalet veterineri Lesley van Helden, virüsün deniz memelileri arasında yayıldığının daha önce hiç kayda geçmediğini belirterek, bunun bir ilk olduğunu kaydetti.

FOKUN ISIRDIĞI KÖPEK KUDUZ OLDU

Güney Afrika'daki yetkililer Cape Town'da bir köpeğin fok tarafından ısırılmasının ardından ilk kez haziran ayında Cape kürklü foklarında kuduz virüsü gördü.

Köpeğe kuduz bulaşmasının ardından, araştırmacılar, 2021'den bu yana topladıkları 135 fok ölüsünden alınan beyin örnekleri üzerinde kuduz testleri yaptı.

Buna ek olarak 20 yeni örnek toplandı ve testlerde pozitif sonuç çıktı.

FOKLARDAKİ KUDUZ 2 YILDIR FARK EDİLMEDİ

Yetkililer, Ağustos 2022'de toplanan bir fok ölüsünden de pozitif sonuç çıktığını, bunun da kuduzun fok popülasyonunda en az iki yıldır bulunduğu anlamına geldiğini açıkladı.

Bilim insanları kuduzun foklara nasıl geçtiğini, türün içinde yaygınlaşıp yaygınlaşmadığını ve kontrol altına almak için neler yapılabileceğini bulmaya çalışıyor.

Güney Afrikalı yetkililer konu üzerinde uluslararası uzmanlarla işbirliği yapıyor.