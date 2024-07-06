Formula 1 pistlerinden silah yapımına! Ünlü otomobil üreticisi silahlanma yarışına girdi

06 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 10:01

Otomobil üreticisi McLaren, hipersonik füze yapımı için askeri yetkililere yardım ediyor. Formula 1 takımı Rusya ve Çin'i saf dışı bırakmak için silahlanma yarışına katıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından programa dahil edilen McLaren'ın hedefinin saatte 6.437 km üzerindeki hızlarda viraj alabilen ve savrulabilen süper hızlı bir roket geliştirmek olduğu ifade edildi. Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'in zaten sahip olduğu bu füzeleri 6 yıl içinde istiyor.

Hipersonik füzeler ses hızının beş katı olan Mach 5'ten daha hızlı manevra yapabiliyor ve bu da onları etkisiz hale getirmeyi zorlaştırıyor.

Rusya Kinzhal ve Zircon hipersonik füzelerini Ukrayna'da kullandı. Vladimir Putin'in durdurulamaz oldukları yönündeki övünmesine rağmen bazıları ABD Patriot roketleri tarafından düşürüldü.

Çin 2022 yılında iki hipersonik silahı test ederek ABD ve NATO müttefiklerini şaşkına çevirdi.

"SÖZLEŞMEYİ İMZALAMIŞ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Koramiral Andrew Burns, McLaren'in "herhangi bir rakibe karşı avantaj" ihtiyacını anladığını söyleyerek, "Savunma ve motor sporlarının, kazanma ihtiyacıyla beslenen rekabetçi bir içgüdü de dahil olmak üzere pek çok ortak noktası var" ifadelerine yer verdi.

Surrey merkezli McLaren Racing takımının CEO'su Piers Thynne, "Silahlı Kuvvetler Sözleşmesini imzalamış olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.