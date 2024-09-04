Fotoğrafı alay konusu olmuştu! ABD savaş gemisi komutanı görevden alındı

04 Eylül 2024 13:19 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 13:38

Ortadoğu'ya demir atan ABD uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in korunmasına yardımcı olan bir ABD donanma destroyerinin komutanı, paylaşılan bir fotoğrafta elinde tuttuğu tüfeği dürbünü geriye doğru monte edilmiş ateş ederken görüldükten yaklaşık 4 ay sonra görevden alındı.

Bu görüntü sosyal medyada Donanma'nın alay konusu olmasına yol açmıştı. San Diego Union-Tribune, USS John McCain destroyerinin komutanı Cameron Yaste'nin görevden alındığını bildirdi.

ABD Deniz Kuvvetleri, Cameron Yaste'nin şu anda Umman Körfezi'nde aktif görevde bulunan “güdümlü füze destroyerine komuta etme kabiliyetine duyulan güvenin azalması nedeniyle” görevden alındığını açıkladı. Açıklamada, Yaste'nin neden görevden alındığı konusunda detaylı bir bilgilendirme yapılmadı.

FOTOĞRAF SONRASI DONANMA HEDEF ALINDI

Askeri haber kaynağı Stars and Stripes, Deniz Piyadeleri'nin sosyal medyada amfibi saldırı gemisi USS Boxer'da silahını ateşleyen bir deniz piyadesinin fotoğrafını paylaşarak Donanma'yı hedef aldığını bildirdi.

Fotoğrafın altında “Net Görüş Resmi” ifadeleri yer alıyordu. Yaste'nin yer aldığı paylaşım daha sonra silindi.

ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, “Bir önceki paylaşımdaki tüfek dürbünü hatamıza işaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. EMI (ekstra askeri eğitim) tamamlanana kadar resim kaldırılmıştır” denildi.

Yaste'nin yerine geçici olarak Umman Körfezi'nde bulunan USS Abraham Lincoln saldırı grubunun bir parçası olan Destroyer Squadron 21'in komodor yardımcısı Yüzbaşı Allison Christy atandı.