Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tahtından düşürülebilir! Gözler meclis komisyonuna çevrildi

17 Eylül 2024 14:25 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:51

Fransa'da Ulusal Meclis Bürosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesine (görevinden alınmasına) ilişkin prosedürlerin başlatılmasını amaçlayan yasa tasarısını değerlendirdi. Oylama sonucunda 10 "hayır" ve 12 "evet" oyuyla tasarının meclisin Kanunlar Komisyonu tarafından incelenmesi kabul edildi.

Ulusal Meclis​ Bürosu, muhalefetin Emmanuel Macron​'un azledilme prosedürünün başlatılmasını amaçlayan yasa tasarısını değerlendirdi. Solun çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis Bürosunda oylama yapıldı. Oylama sonucunda, 10 "hayır" ve 12 "evet" oyuyla tasarının meclisin Kanunlar Komisyonu tarafından incelenmesi kabul edildi.

Tasarıya bu komisyonda yeşil ışık yakarsa Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşülecek. Bu teklif, milletvekillerinin 3'te 2'sinin onayını alması halinde Senato'ya gönderilecek. Senatörlerin 3'te 2'si de Macron'un azledilmesine yönelik tasarıyı kabul ederse Parlamento'nun iki kanadının katılacağı son bir oylama yapılması gerekecek.

Parlamento üyelerinin 3'te 2'sinin nihai oylamada tekliften yana oy kullanması halinde Macron'un azledilmesine yönelik tasarı kabul edilmiş sayılacak.

Sosyalist Parti (PS), tasarının Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi halinde Emmanuel Macron'un azledilmesine karşı oy kullanacaklarını bildirmişti.

ZAYIF BİR İHTİMAL OLARAK GÖRÜLÜYOR

Teklifi sunan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa​ (LFI) partisinin mecliste tek başına çoğunluğu elinde bulundurmaması nedeniyle Macron'un görevinden alınmasına yönelik prosedürün nihayete ermesi, zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.

Öte yandan, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin çoğunluğu elinde bulundurduğu Senato'da, tasarının geçmesinin zor olduğu değerlendiriliyor.

Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan genel seçimde Solcu Yeni Halk Cephesinin (NFP) en fazla milletvekilini çıkarmış, hiçbir parti veya ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamıştı. Emmanuel Macron, seçimlerin galibi solcu ittifakın ortak adayını atamayı reddederek 5 Eylül'de merkez sağcı Michel Barnier'yi başbakan seçmişti.

Fransa'da yeni yasama yılının 1 Ekim'de başlaması beklenirken Barnier'nin bu hafta yeni hükümeti kurması bekleniyor.

Muhalefetteki aşırı sol parti LFI, 1 Ekim'de hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini duyurmuştu. LFI, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesini talep eden imza kampanyasına destek vermiş ve bu talebi içeren bir tasarıyı 31 Ağustos'ta Meclis'e sunmuştu.