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 | Faruk Arvas

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Barışçıl niyetin garantisi İran'ın sorumluluğunda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la telefon görüşmesinde iki Fransız uyruklu vatandaşın serbest bırakılmasını talep etti. Macron ayrıca İran'ın nükleer programıyla ilgili derin endişelerini dile getirerek, İran'ın barışçıl niyetler için tam garantiler sağlamasının gerektiğini belirtti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Barışçıl niyetin garantisi İran'ın sorumluluğunda
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 15:56

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer programın barışçıl olduğuna dair güvence vermenin İran'ın sorumluluğu olduğunu belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kesin talebimi yineledim: Cecile Kohler ve Jacques Paris serbest bırakılmalı. İnsanlık dışı tutuklulukları adaletsiz. Fransa'ya dönmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı. Görüşmede ayrıca İran'ın nükleer programıyla ilgili derin endişesi olduğunu dile getirdiğini belirten Macron, "Burada da pozisyonum açıktır: İran asla nükleer silah edinmemelidir ve niyetlerinin barışçıl olduğuna dair tam garantiler sağlamak İran'ın sorumluluğundadır. Savaşı sona erdirmenin ve daha büyük tehlikeleri önlemenin bir yolunun olduğuna inanıyorum. Bunun için Fransa ve Avrupalı ortaklarının öncülüğünde İran'la yürütülen müzakerelere hız vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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#İran Nükleer Anlaşması
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#Dünya
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