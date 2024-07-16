Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Attal'ın istifasını kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Attal'ın istifasını kabul etti

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 20:45 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 20:54
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Attal&#039;ın istifasını kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Gabriel Attal'ın istifasını kabul etti.

Franca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uzun süren siyasi belirsizlik ortamının artından Gabriel Attal'ın isitifasını resmen onayladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Attal'ın istifasını kabul etti - 1. Resim

YENİ HÜKÜMET KURULANA KADAR DEVAM EDECEK

Fransa'da seçimlerin ardından başbakan değişiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğinde bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından Başbakan Gabriel Attal'ın istifa ettiği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, istifası kabul edilen Attal'ın yeni bir hükümet kurulana kadar görevlerini yürütmeye devam edeceği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Attal'ın istifasını kabul etti - 2. Resim

Açıklamada ayrıca, “Bu dönemin mümkün olan en kısa sürede sona ermesi için Fransız halkının hizmetinde olan proje ve eylemler etrafında birlik oluşturmak için Cumhuriyetçi güçlerin birlikte çalışması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Attal, Fransa'da genel seçimlerde sol partilerden oluşan ittifakın birinci çıkmasının ardından istifasını sunmak üzere Emmanuel Macron ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise, Macron'un Attal'dan ülkede istikrarı sağlamak amacıyla şimdilik başbakanlık görevinde kalmasını istediği belirtilmişti.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...