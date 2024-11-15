Fransa-İsrail maçında İsrail marşına tepki! Taraftarlar birbirine girdi

15 Kasım 2024 02:56 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 03:00

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda yapılan Fransa-İsrail takımları arasındaki futbol maçında gergin anlar yaşandı. Paris'te oynanan, İsrail milli marşının ıslıklandığı maç sırasında İsrail taraftarları kavga çıkardı ve bazı Fransız taraftarlarını darp etti.

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UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. hafta maçında Fransa​ sahasında İsrail'i konuk etti. Stade de France'da oynanan karşılaşma öncesi İsrail'in Gazze​ işgali nedeniyle Fransız taraftarlardan rakip ülke marşına gelen tepki gündem oldu. Fransız taraftarlar, İsrail marşı anons edildiği sırada ıslıklarla tepki göstererek yuhaladı.

TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA

İki grup taraftar arasında tribünlerde kavga çıktı. Çıkan kavgaya polis müdahale etmek zorunda kaldı.

Daha öncesinde ise Fransa-İsrail karşılaşması için yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Karşılaşmanın yapılacağı Saint-Denis kentinde toplam 4 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Bu maç için görevlendirilen güvenlik gücü sayısı, aynı statta 80 bin taraftarla oynanan yüksek gerilimli Paris Saint Germain (PSG) ve Olimpik Marsilya maçlarının iki katını oluşturdu.

Maç öncesinde, Arama ve Müdahale Tugayı (BRI) ekipleri bölgede devriye gezdi. Maçın oynandığı stadın etrafında güvenlik alanı oluşturan polis, bu alana yaklaşanları kontrole tabi tuttu.

Taraftarların stada çanta ve şişeyle gelmemeleri talep edilirken, yerel saatle 15.30'da stadın çevresindeki dükkanlar kepenk kapattı. Taraftarların, maç sahasına yakın tribünlerde oturması ve stada Filistin bayrakları getirmesi yasaklandı.

Öte yandan, İsrail'in son maçlar öncesinde A Ligi'nde play-off oynama şansı bulunmuyor.

PARIS SOKAKLARINDA GÖSTERİ

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'te, Fransa-İsrail Futbol maçına tepki için gösteri düzenlendi.

Filistin destekçileri, bu akşam yerel saat ile 20.45'te başlayan Fransa-İsrail karşılaşmasının düzenleneceği Paris'in banliyösü Saint-Denis'te bir araya geldi.

Halk Cephesi Meydanı'nda yapılan gösteride, eylemciler Filistin bayraklarıyla, "Soykırımı durdurun", "Soykırımla oynamıyoruz" ve "Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk" yazılı pankart taşıdı.

"Yaşasın Filistin halkının mücadelesi", "Paris'ten Gazze'ye direniş" ve "Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken Fransız yetkililerin, Fransa-İsrail maçının oynanmasına izin vermesine tepki gösterdi.

Fransız muhalif vekillerin de katıldığı eylemin yapıldığı meydana üzerinde kırmızı kalemle "Gazze soykırımını durdurun" yazılı 2 sarı futbol topu bırakıldı.

İSRAİL'İ DESTEKLEYEN MACRON'A TEPKİ

"Kudüs'ün Mahkumu" kitabının yazarı Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri gösteride yaptığı konuşmada, "soykırımcı İsrail devletinin futbol takımının" bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteğiyle Paris'e geldiğini belirtti.

Hamouri, Macron, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Nicolas Sarkozy'nin bu akşamki maça katılacağını hatırlatarak, "(Fransız cumhurbaşkanlarının) Bu akşam statta yer almaları, Fransa'nın (Gazze'de) devam etmekte olan soykırıma suç ortaklığının bir parçasıdır." diye konuştu.

Fransa'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kapsamındaki "suç ortaklığını" sona erdirmesini isteyen Hamouri, "İşgalci İsrail devleti her alanda izole edilmeli." dedi. Hamouri, İsrail'e diplomatik, kültürel, askeri alanda ambargo uygulanması çağrısında bulundu.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Milletvekili Eric Coquerel de ülkesinin Fransa-İsrail maçından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Gösteriye katılan eylemcilerin bir kısmı, Halk Cephesi Meydanı'ndan hareket ederek kentin sokaklarında yürümek üzere kortej oluşturdu. Polis ekipleri ise kortejin ilerlemesini engellemeye çalıştı.