Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Fransa, İsrail'e karşı tutumunu değiştirebilir: 'Önümüzdeki günlerde karar vereceğiz'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı ülkesinin başkenti Paris'te konuk etti. Düzenlenen basın toplantısında, Lula da Silva, İsrail'in Gazze'deki kanlı eylemlerini 'önceden planlanmış bir soykırım' diye Niteledi. Macron ise İsrail'e karşı tutumunu sertleştirip sertleştirmeyeceğine ve Gazze konusunda somut adımlar atıp atmayacağına "önümüzdeki birkaç gün içinde" karar vereceğini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 17:37

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, resmi ziyaret kapsamında Fransa’nın başkenti Paris’e gitti. Lula da Silva, Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Brezilyalı lider, Fransız mevkidaşı Macron'u Avrupa Birliği ile Güney Amerika bloku Mercosur arasında uzun süredir ertelenen ticaret anlaşmasını desteklemeye çağırdı. Lula, yakın zamanda Güney Amerika'daki Mercosur bloğunun dönem başkanlığını üstleneceğini belirterek, "Ticaret anlaşmasını sonuçlandırmadan Mercosur başkanlığından ayrılmayacağım" ifadelerine yer verdi.

Fransa, İsrail'e karşı tutumunu değiştirebilir: 'Önümüzdeki günlerde karar vereceğiz'

"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR SOYKIRIM"

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına değinen Lula, "Bu, kendi halkının çıkarlarına karşı savaş açan aşırı sağcı bir hükümetin önceden planlanmış bir soykırımı. Gazze'de yaşananlar bir savaş değil. Gözlerimizin önünde her gün soykırım görüyoruz ve bu artık kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Lula, İsrail hükümetini Gazze'de "son derece eğitimli bir ordu tarafından kadınlara ve çocuklara karşı önceden planlanmış bir soykırım" işlemekle suçladı. Lula, ayrıca Filistin devletinin tanınmasının "ahlaki-insani bir görev ve siyasi gereklilik" olduğunu vurguladı.

Fransa, İsrail'e karşı tutumunu değiştirebilir: 'Önümüzdeki günlerde karar vereceğiz'

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARAR VERECEĞİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise konuşmasında serbest ve adil ticaretten yana olduğunu, ancak AB-Mercosur anlaşmasının şu anda Fransız ve Avrupalı çiftçilere zarar verdiğini söyledi.

Macron, anlaşma metninin iyileştirilebileceğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye insani yardıma izin vermemesine değinen Macron, Fransa'nın İsrail'e karşı tutumunu sertleştirip sertleştirmeyeceğine ve Gazze konusunda somut adımlar atıp atmayacağına "önümüzdeki birkaç gün içinde" karar vereceğini söyledi. Macron, "İsrail konusunda önümüzdeki günlerde duruşumuzu sertleştirip, somut önlemler alıp almayacağımıza karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Fransa, İsrail'e karşı tutumunu değiştirebilir: 'Önümüzdeki günlerde karar vereceğiz'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fransa'nın Filistin'i tanıma sözlerine İsrail'den tehdit ve tepki: Yahudi devletine karşı Haçlı Seferi
İsrail'in tehditlerine rağmen Fransa Filistin'i tanımakta ısrarcı! Macron'dan dikkat çeken açıklamalar
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#fransa
#filistin
#brezilya
#soykırım
#emmanuel macron
#insani yardım
#Luiz Inacio Lula Da Silva
#Ab-mercosur
#Ticaret Anlaşması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.