Fransa, İsrail'e karşı tutumunu değiştirebilir: 'Önümüzdeki günlerde karar vereceğiz'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı ülkesinin başkenti Paris'te konuk etti. Düzenlenen basın toplantısında, Lula da Silva, İsrail'in Gazze'deki kanlı eylemlerini 'önceden planlanmış bir soykırım' diye Niteledi. Macron ise İsrail'e karşı tutumunu sertleştirip sertleştirmeyeceğine ve Gazze konusunda somut adımlar atıp atmayacağına "önümüzdeki birkaç gün içinde" karar vereceğini ifade etti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, resmi ziyaret kapsamında Fransa’nın başkenti Paris’e gitti. Lula da Silva, Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Brezilyalı lider, Fransız mevkidaşı Macron'u Avrupa Birliği ile Güney Amerika bloku Mercosur arasında uzun süredir ertelenen ticaret anlaşmasını desteklemeye çağırdı. Lula, yakın zamanda Güney Amerika'daki Mercosur bloğunun dönem başkanlığını üstleneceğini belirterek, "Ticaret anlaşmasını sonuçlandırmadan Mercosur başkanlığından ayrılmayacağım" ifadelerine yer verdi.

"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR SOYKIRIM"

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına değinen Lula, "Bu, kendi halkının çıkarlarına karşı savaş açan aşırı sağcı bir hükümetin önceden planlanmış bir soykırımı. Gazze'de yaşananlar bir savaş değil. Gözlerimizin önünde her gün soykırım görüyoruz ve bu artık kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Lula, İsrail hükümetini Gazze'de "son derece eğitimli bir ordu tarafından kadınlara ve çocuklara karşı önceden planlanmış bir soykırım" işlemekle suçladı. Lula, ayrıca Filistin devletinin tanınmasının "ahlaki-insani bir görev ve siyasi gereklilik" olduğunu vurguladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARAR VERECEĞİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise konuşmasında serbest ve adil ticaretten yana olduğunu, ancak AB-Mercosur anlaşmasının şu anda Fransız ve Avrupalı çiftçilere zarar verdiğini söyledi.

Macron, anlaşma metninin iyileştirilebileceğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye insani yardıma izin vermemesine değinen Macron, Fransa'nın İsrail'e karşı tutumunu sertleştirip sertleştirmeyeceğine ve Gazze konusunda somut adımlar atıp atmayacağına "önümüzdeki birkaç gün içinde" karar vereceğini söyledi. Macron, "İsrail konusunda önümüzdeki günlerde duruşumuzu sertleştirip, somut önlemler alıp almayacağımıza karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.