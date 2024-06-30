Fransa sandık başına gidiyor: 22 yıl sonra bir ilk yaşanabilir
Fransa erken seçim için bugün sandık başına gidiyor. Anketler, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin seçimden zaferle çıkacağını gösteriyor. Sandıktan çıkan sonuca göre, Cumhurbaşkanı ve başbakanın farklı partilerden olduğu durum, 22 yıl sonra ilk kez yaşanabilir. Diğer yandan da Avrupa Birliği'nde, Fransa'nın AB'den çıkması anlamına gelen Frexit endişesi giderek büyüyor.
Avrupa Parlamentosu seçimlerinden aşırı sağın ezici zaferle ayrılması sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, haziran ayı başında erken seçim kararı aldı. Partisi büyük hezimet yaşayan Macron'un bu kararı "büyük risk" olarak niteleniyor.
Fransa için adeta tarihi sayılabilecek erken seçimin yolunu açılırken, Fransızlar seçimin ilk turu için bugün sandık başına gidiyor. Son kamuoyu yoklamaları, Macron'un seçimi önde bitiremeyeceğini gösteriyor.
Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisinin başbakan adayı olarak gösterdiği 28 yaşındaki Jordan Bardella'nın seçimin ilk turundan zaferle çıkacağı öngörülüyor.
MACRON'UN PARTİSİ 3. SIRADA
Anketlere göre Sol ittifak yüzde 29 oyla ikinci sırada yer alırken, Macron'un Rönesans Partisi'nin de içinde bulunduğu merkezci ittifak yüzde 19,5 oyla üçüncü sırada bulunuyor.
Fransa'da aşırı sağın yükselişi ile insan hakları, eşitlik, demokratik değerler gibi temel ilkelerin zarar görebileceği endişesi hakim.
BÜYÜK KATILIM BEKLENİYOR
Tarihi olarak nitelendirilen seçimlere katılımın da yüksek olacağı tahmin ediliyor. Macron partisinin seçimleri kaybetmesi durumunda rakip partiden bir başbakan ile çalışmak zorunda kalacak.
22 YIL SONRA İLK OLABİLİR
Cumhurbaşkanı ve başbakanın farklı partilerden olduğu durum, 22 yıl sonra ilk kez yaşanabilir. Fransa'da bu durum en son 1997-2002 yılları arasında muhafazakar Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile Sosyalist Başbakan Lionel Jospin hükümette birlikte görev aldığı dönemde yaşanmıştı.
FREXİT GÜNDEMDE
Avrupa Birliği cephesinde ise, tıpkı Brexit gibi, Fransa'nın da AB'den çıkması anlamına gelen Frexit gündemde.
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