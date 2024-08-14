Fransa'da 2 uçak havada çarpıştı! Ekipler acil olarak harekete geçti

14 Ağustos 2024 17:02 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:05

Fransa'nın Colombey-les-Belles kasabası civarında iki Rafale savaş uçağı havada çarpıştı ve düştü. Haute-Marne'da bulunan Saint-Dizier hava üssündeki Rafale filosuna ait olduğu aktarılan uçaklardan birinde bulunan pilotlardan biri kendisini fırlatarak kurtuldu. Fakat diğer uçakta bulunan bir eğitmen ve öğrenci pilot için arama çalışmaları sürüyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ASKERLER DE KATILDI

Meurthe-et-Moselle Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, uçakların havada çarpışmasının ardından operasyon merkezinin harekete geçirildiği, arama kurtarma çalışmalarına askeri güçlerin de katıldığını belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarında jandarma ve itfaiye ekipleri de yer aldı.

Valiliğin açıklamasında, kazaya ilişkin herhangi bir can kaybı bilgisine yer verilmedi. Askeri yetkililerin kazanın nedenini soruşturduğu kaydedildi.