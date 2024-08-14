Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Fransa'da 2 uçak havada çarpıştı! Ekipler acil olarak harekete geçti

Fransa'da 2 uçak havada çarpıştı! Ekipler acil olarak harekete geçti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Ağustos 2024 17:02 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:05
Fransa&#039;da 2 uçak havada çarpıştı! Ekipler acil olarak harekete geçti

Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde 2 askeri uçak havada çarpıştı. Pilotlardan biri kurtulurken bir eğitmen ve öğrenci pilotu arama çalışmaları sürüyor.

Fransa'nın Colombey-les-Belles kasabası civarında iki Rafale savaş uçağı havada çarpıştı ve düştü. Haute-Marne'da bulunan Saint-Dizier hava üssündeki Rafale filosuna ait olduğu aktarılan uçaklardan birinde bulunan pilotlardan biri kendisini fırlatarak kurtuldu. Fakat diğer uçakta bulunan bir eğitmen ve öğrenci pilot için arama çalışmaları sürüyor.

Fransa'da 2 helikopter havada çarpıştı! Ekipler acil olarak harekete geçti - 1. Resim

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ASKERLER DE KATILDI

Meurthe-et-Moselle Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, uçakların havada çarpışmasının ardından operasyon merkezinin harekete geçirildiği, arama kurtarma çalışmalarına askeri güçlerin de katıldığını belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarında jandarma ve itfaiye ekipleri de yer aldı.

Valiliğin açıklamasında, kazaya ilişkin herhangi bir can kaybı bilgisine yer verilmedi. Askeri yetkililerin kazanın nedenini soruşturduğu kaydedildi.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...