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Fransa'da 7 katlı binada yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Temmuz 2024 11:13 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 11:30
Fransa&#039;da 7 katlı binada yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fransa'nın Nice şehrinde 7 katlı bir binanın son katında çıkan yangında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Nice şehrinin bağlı olduğu Alp-Maritimes Valiliğinin X hesabından yapılan paylaşıma göre, gece 03.00 sıralarında Moulins Mahallesi'nde 7 katlı binada yangın çıktı.

Yangında 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte söndürüldü.

Valilik, kurtarma ekiplerine yangının kontrol altına alınmasında gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Fransa'da 7 katlı binada yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

KUNDAKLAMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Nice Savcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerindeki ilk bulgulara dayanarak kundaklama ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise X hesabından yangına ilişkin yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesinin daha fazla kaybın önüne geçtiğini belirtti.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi de X paylaşımında, yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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