Fransa'da araç kalabalığa daldı! Çok sayıda yaralı var

Fransa'nın Oleron Adası'nda dehşet veren bir olay meydana geldi. Bir sürücünün aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Nunez açıklamasında, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini, 35 yaşındaki sürücünün ise gözaltına alındığını bildirdi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Fransız Le Parisien gazetesi, polisin şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığını araştırdığını aktardı. BFM kanalının haberine göre de, şüpheli daha önce küçük suçlardan dolayı polisin tanıdığı bir isimdi.