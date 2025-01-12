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Fransa'da camilere talimat: "Allah Fransa'yı korusun" diye dua edilecek

Editör: Şule Altınel / Kaynak: DW Türkçe
12 Ocak 2025 01:48 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 01:45
Fransa&#039;da camilere talimat: &quot;Allah Fransa&#039;yı korusun&quot; diye dua edilecek

Paris Ulu Cami Yöneticisi Chems-Eddine Hafız, 150 imama mesaj göndererek cuma hutbelerinin sonunda Fransa için de dua edilmesini istediğini bildirdi.

Fransa​'da, toplumsal barış ve güvenliği artırmayı amaçladığı iddiasıyla dikkat çekici bir adım atıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron​'a olan yakınlığı ile bilinen Paris Ulu Cami Yöneticisi Chems-Eddine Hafız, ülke genelindeki cami imamlarına bir mektup gönderdi.

Mektubun içeriği ise tartışmalara sebep oldu.

"ALLAH FRANSA'YI KORUSUN"

Chems-Eddine Hafız, cami imamlarına, Fransa için dua etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Macron'un dini topluluklardaki sesi olarak bilinen Hafız, Fransa'daki cami imamlarına gönderdiği mesajda, cuma hutbelerinin sonunda "Allah Fransa'yı korusun" duasının yapılmasını istedi.

Fransa'da camilere talimat:

ARAPÇA VE FRANSIZCA OLARAK OKUNACAK

Ulu Cami ile bağlantılı 150 imama gönderdiği mesajda Hafız, hutbelerin "Allah Fransa'yı korusun" şeklinde bitirilmesinin ve Arapçaya ek olarak Fransızca da okunmasının önemli olduğunu belirtti.

Fransa'da camilere talimat:

TERÖR ENDİŞESİ CAMİLERİ DE SARDI

Fransız öğretmen Samuel Paty'nin 2020 yılında bir İslamcı aşırıcının saldırısıyla öldürülmesinden bu yana ülkedeki bazı camilerde Fransa için dua edildiğini söyleyen Hafız, ayrıca sinagoglarda da cumartesi günleri "cumhuriyet için" dua edildiğini belirtti.

Fransız hükümeti terör endişesiyle ülkedeki camiler üzerinde kontrolünü artırmaya çalışıyor.

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Kaynak: DW Türkçe
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