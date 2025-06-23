Fransa'da dehşet verici olay! Eğlencede 145 kadına şırıngayla saldırdılar

Fransa'da dehşet veren bir olay yaşandı. Müzik Bayramı denilen festivalde kadınlar biren bacak kol ve boyun bölgelerinde acı hissetmeye başladı. Yapılan incelemede kadınların şırıngalı saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Fransa'da dehşet veren bir olay yaşandı. Müzik Bayramı denilen festivalde kadınlar biren bacak kol ve boyun bölgelerinde acı hissetmeye başladı. Yapılan incelemede kadınların şırıngalı saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Fransa'da müzik festivaline katılan kadınlar şırıngalı saldırıya uğradı. Son dönemlerde sıklıkla şiddet olaylarının artışıyla gündeme gelen Fransa'da bu defa dehşetk verici bir olay yaşandı.

ACININ ARDINDAN FENALAŞTILAR



21 Haziran'da her yıl düzenlenen Müzik Bayramı (Fête de la Musique) festivalinde kadınlar hedef oldu. 145 kadın birden iğne hissinin ardından acı ve ağrı hissetmeye başladı. Çok sayıda kadın baş dönmesi, bayılma, kusma hissederek fenalaştı.

Şırıngaların içinde ne olduğu tam olarak tespit edilemese de içerisinde kimsayal bir sıvı bulunduğu tahmin ediliyor.

ŞİDDET OLAYLARI ARTIYOR

Müzik kutlamalarının yaşandığı gece yalnızca bu saldırılarla değil, aynı zamanda geniş çaplı şiddet olaylarıyla da gölgelendi. Fransa genelinde birçok mağaza yağmalandı, bazı gruplarla polis arasında çatışmalar yaşandı. 13’ü polis olmak üzere 1500’den fazla kişi yaralanırken, olaylarla bağlantılı olarak 371 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 51 araç ateşe verildiği bildirildi.

Fransa’da düzenlenen Müzik Bayramı (Fête de la Musique) etkinliğinde 145 kadına şırıngalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda bağlantılı 12 kişi gözaltına alındı. Fransa genelindeki şiddet olaylarında ise bin 500’den fazla kişi yaralandı

Çıkan olaylarda 51 araç ateşe verildi. Yetkililer, çıkan olaylarda 13’ü polis olmak üzere bin 500’den fazla kişinin yaralandığını belirterek, 371 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.