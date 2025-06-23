Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Fransa'da dehşet verici olay! Eğlencede 145 kadına şırıngayla saldırdılar

Fransa'da dehşet veren bir olay yaşandı. Müzik Bayramı denilen festivalde kadınlar biren bacak kol ve boyun bölgelerinde acı hissetmeye başladı. Yapılan incelemede kadınların şırıngalı saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 21:46

Fransa'da dehşet veren bir olay yaşandı. Müzik Bayramı denilen festivalde kadınlar biren bacak kol ve boyun bölgelerinde acı hissetmeye başladı. Yapılan incelemede kadınların şırıngalı saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Fransa'da dehşet verici olay! Eğlencede 145 kadına şırıngayla saldırdılar

Fransa'da müzik festivaline katılan kadınlar şırıngalı saldırıya uğradı. Son dönemlerde sıklıkla şiddet olaylarının artışıyla gündeme gelen Fransa'da bu defa dehşetk verici bir olay yaşandı.

ACININ ARDINDAN FENALAŞTILAR

21 Haziran'da her yıl düzenlenen Müzik Bayramı (Fête de la Musique) festivalinde kadınlar hedef oldu. 145 kadın birden iğne hissinin ardından acı ve ağrı hissetmeye başladı. Çok sayıda kadın baş dönmesi, bayılma, kusma hissederek fenalaştı.
Şırıngaların içinde ne olduğu tam olarak tespit edilemese de içerisinde kimsayal bir sıvı bulunduğu tahmin ediliyor.

Fransa'da dehşet verici olay! Eğlencede 145 kadına şırıngayla saldırdılar

ŞİDDET OLAYLARI ARTIYOR

Müzik kutlamalarının yaşandığı gece yalnızca bu saldırılarla değil, aynı zamanda geniş çaplı şiddet olaylarıyla da gölgelendi. Fransa genelinde birçok mağaza yağmalandı, bazı gruplarla polis arasında çatışmalar yaşandı. 13’ü polis olmak üzere 1500’den fazla kişi yaralanırken, olaylarla bağlantılı olarak 371 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 51 araç ateşe verildiği bildirildi.
Fransa’da düzenlenen Müzik Bayramı (Fête de la Musique) etkinliğinde 145 kadına şırıngalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda bağlantılı 12 kişi gözaltına alındı. Fransa genelindeki şiddet olaylarında ise bin 500’den fazla kişi yaralandı
Çıkan olaylarda 51 araç ateşe verildi. Yetkililer, çıkan olaylarda 13’ü polis olmak üzere bin 500’den fazla kişinin yaralandığını belirterek, 371 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fransa, içinde oturmanın bile tehlikeli olduğu bu araçları trafikten çekiyor! Türkiye'de de satılıyor
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.