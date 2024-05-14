Fransa'da film gibi olay! Mahkumları taşıyan minibüse pusu kurdular! Ölü ve yaralılar var

14 May 2024 13:46 - Güncelleme : 14 May 2024 14:21

Fransa'nın Incarville kentinde bir cezaevi minibüsünün saldırıya uğramasının ardından iki gardiyan vurularak öldürüldü.

Mahkumların iki ayrı araçla kaçtığı bildirilirken, araçlardan birinin yanmış halde bulunduğu belirtildi. Dört silahlı adam, tutukluları nakleden cezaevi konvoyunu bugün yerel saatle 11.00 sıralarında pusuya düşürdü.

FİRAR EDENLERDEN BİRİ TANINAN BİR SUÇLU

Fransız medyası en az iki gardiyanın öldüğünü ve üç kişinin de yaralandığını bildirdi. Kaçan şüphelilerden birinin cinayete teşebbüs suçundan mahkemelerce tanınan bir suçlu olduğu bildirildi.

Olayın yaşandığı otoban polis tarafından "belirsiz bir süre" için kapatıldı. Helikopterler mahkumları bulmak için bölge üzerinde havadan uçarken, yerde de ulusal muhafızlar harekete geçirildi. GIGN taktik polis biriminin de olaya dahil olduğu bildirildi.

Firari mahkumun 'Sinek' lakaplı 30 yaşında bir suçlu olduğu açıklandı. En son hırsızlıktan hüküm giymiş olan mahkum daha önce de cinayete teşebbüsten hüküm giydiği aktarıldı.

Bir polis kaynağı Le Parisien'e yaptığı açıklamada onun Fransa'da 'bir narkotik şebekesinin başı' olduğunu ve bu nedenle son derece tehlikeli olarak görüldüğünü söyledi. Saldırı sırasında, gizli olması gereken bir güzergah üzerinde bir gözaltı merkezinden diğerine naklediliyordu.

ADALET BAKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

En az bir mahkumun silahlı suçlularla birlikte iki araçla kaçtığı bildirildi. Araçlardan biri olan beyaz Audi A5, Watteville kasabasında yanmış halde bulunurken, ikinci araç olan BMW 5 serisinin Louviers ve Evreux istikametinde ilerlediği görüldü.

Fransa Adalet Bakanı Éric Dupond-Moretti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cezaevi memurlarımızdan ikisi öldü, üçü ağır yaralandı. Tüm düşüncelerim kurbanlar, aileleri ve meslektaşlarıyla birlikte." ifadelerine yer verdi.