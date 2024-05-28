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Fransa'da milletvekili Filistin bayrağı açtı, meclis başkanı çıldırdı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 May 2024 21:03 - Güncelleme : 28 May 2024 21:14

Fransa parlamentosunda milletvekili Filistin bayrağı açınca ortalık karıştı. Fransa Ulusal Meclisi Başkanı "Bu kabul edilemez" diyerek araya girmeye çalıştı.

Fransa’da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Sebastien Delogu'nun Filistin bayrağı açması üzerine parlamentodaki oturuma ara verildi.

Fransa parlamentosunda Filistin bayrağı krize neden oldu. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Sebastien Delogu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına dikkat çekmek için Ticaret Bakanı Franck Riester'in Gazze’deki saldırılarla ilgili bir soruyu yanıtladığı sırada Filistin bayrağı açtı.

Fransa'da milletvekili Filistin bayrağı açtı meclis başkanı çıldırdı - 1. Resim
FRANSA ULUSAL MECLİS BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Yael Braun-Pivet, ise bunu üzerine parlamentodaki oturuma ara vererek, "Bu kabul edilemez" dedi.
LFI tarafından yapılan açıklamada, "Barışın sesini her yerde, her zaman taşımaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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