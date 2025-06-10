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 | Selahattin Demirel

Fransa'da okulda bıçaklı saldırı! Çantasını arayan asistanı öldürdü

Fransa’da bir okulda çanta araması sırasında bir öğrenci, asistanı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan asistan hayatını kaybetti. Fransa Başbakanı Francois Bayrou, olayla ilgili, "Okulların girişlerine güvenlik gişeleri yapmayı hedefliyoruz" dedi.

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Fransa'da okulda bıçaklı saldırı! Çantasını arayan asistanı öldürdü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 20:34

Fransa’nın Nogent kentinde bir ortaokulda öğrenci tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda bir asistan yaralandı. Çanta araması sırasında yaralanan 31 yaşındaki asistan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili soruşturma sürerken saldırgan gözaltına alındı.

BAŞBAKAN MECLİSTE KONUŞTU: GÖRMEZDEN GELİNEMEZ BİR DURUM

Saldırının ardından mecliste konuşan Fransa Başbakanı Francois Bayrou, "Hükümet okul girişlerine güvenlik gişeleri yerleştirmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı. Bayrou, "Bu durum istisnai bir olay değil. Fransa içinde bu çocuk şiddeti dalgasını görmezden gelemez. Kayıtsız kalarak üzerimize gelen bu dalgayı açık kollarla karşılayamayız" dedi.

Bayrou, okul girişlerine yapılması hedeflenen güvenlik gişelerinin yanı sıra, henüz silah olarak kabul edilmeyen bazı kesici aletlerin yasaklanmasını istediğini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI DA AÇIKLAMA YAPTI: SUÇLARI AZALTMAK İÇİN SEFERBERLİĞE GEÇTİK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nogent’de bir eğitim asistanı çocuklarımızla ilgilenirken mantıksız bir şiddet dalgası karşısında hayatını kaybetti. Bütün ulusumuz yasta ve hükümetimiz de suçları azaltmak için seferberliğe geçti" ifadelerini kullandı.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA BIÇAK

Fransa'da mart ayından bu yana okullarda ve okulların çevresinde çantalara gizlenmiş bıçak ve diğer silahlar için rastgele aramalar yapılıyor. Nisan ayı sonunda, Nantes'daki bir okulda meydana gelen ölümcül saldırının ardından okullarda yapılan 958 çanta kontrolünde 94 bıçak ele geçirildi.

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