Fransa'da Paris Olimpiyatları'na saatler kala sabotaj! Yüksek hızlı tren ağına saldırdılar

26 Temmuz 2024 10:25 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:26

Fransa'nın başkenti Paris'te bugün açılış töreni gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları'na saatler kala yüksek hızlı tren ağına saldırı gerçekleştirildi. Fransız demiryolları şirketi SNCF, yüksek hızlı tren ağının, sistemi felç etmeyi amaçlayan "kötü niyetli eylemlere" maruz kaldığını duyurdu.

Paris'in batı, kuzey ve doğusunda çok sayıda yüksek hızlı TGV hattı etkilendi ve Paris'teki Gare Montparnasse istasyonunda uzun kuyruklar oluştu.

FRANSIZ BAKANDAN SERT KINAMA

Ulaştırma Bakanı Patrice Vergriete, suç eylemlerini sert bir dille kınadı.

Çok sayıda tren seferi iptal edilirken, SNCF durumun onarımlar tamamlanana kadar tüm hafta sonu boyunca sürebileceği uyarısında bulundu.

SNCF yetkilileri, tesislerine zarar vermek amacıyla yangın çıkarıldığını ifade etti.

SALDIRI 'SABOTAJ' NİTELİĞİNDE

Soruşturmaya yakın bir kaynak AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, saldırının "sabotaj" niteliğinde olduğunu söyledi.