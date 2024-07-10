Fransa'da seçim sonuçları belirsizlik getirdi! Vatandaşlar 'ülke yönetilemez' diyor 

10 Temmuz 2024 20:23 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 20:51

Fransa’da ikinci tur seçimlerinde zafer sol ittifak olarak adlandırılan Yeşil Halk Cephesi'nin oldu. Macron'un partisi Rönesans'ın ikinci çıktığı seçimde, ilk turun galibi aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi ise üçüncü sıraya geriledi.

Elabe'nin yaptığı ankete katılanların dörtte üçüne göre, erken genel seçimler ülkeyi derin bir şekilde böldü, istikrarlı bir hükümete giden belirgin bir yol olmadan Fransa yönetilemez hale geldi.

Bloomberg'te yer alan habere ankette soru yöneltilen 1002 yetişkinin yüzde 71'inin oylamanın sonuçlarından ve Ulusal Meclis'in yeni yapısından memnun olmadığını gösterdi. Buna ek olarak, katılımcıların üçte ikisi Emmanuel Macron'un parlamentoyu feshetmesinin kötü bir karar olduğunu belirtti.

İKİNCİ TURDA SOL RÜZGARI ESTİ

Macron, merkezci ittifakının Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından aldığı beklenmedik karar nedeniyle yoğun eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Seçim sonuçları alt meclisin bölünmesine yol açtı ve hiçbir siyasi grup yasa çıkarmak için gereken çoğunluğu elde edemedi.

Solcu Yeni Halk Cephesi koalisyonu, en fazla milletvekiline sahip olmasına rağmen 577 sandalyeli alt mecliste mutlak çoğunluğu elde etmek için 100'den fazla milletvekilini kaybetti.

Yeni Halk Cephesi, önümüzdeki günlerde başbakanlık için tek bir aday göstereceğini açıkladı. Salı ve Çarşamba günleri internet üzerinden yapılan ankete katılanlar, Macron'un bu adayı atayıp atamaması konusunda fikir ayrılığına düştü.

FRANSIZLAR KARARSIZ KALDI

Önümüzdeki günlerde başbakanlık için tek bir aday göstereceğini açıklayan Yeni Halk Cephesi'nin Salı ve Çarşamba günleri internet üzerinden gerçekleştirdiği ankete katılanlar, Macron'un bu kişiyi atayıp atamaması konusunda ikiye bölündü.