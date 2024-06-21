Fransa'da sel felaketi! Köprüler sürüklendi onlarca kişi mahsur kaldı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Haziran 2024 14:20 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:21
Fransa felaketi yaşıyor. Son günlerde şiddetli yağışların meydana geldiği İsere vilayetinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan selde köprü yerinden sökülerek sürüklendi. La Berarde köyünde 97 kişi helikopterle güvenli bölgelere tahliye edildi.
İsere vilayetindeki La Berarde köyünde gece fırtına meydana geldi.
YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI
Yoğun yağış sonucu oluşan sel suları, köyün köprüsünü yerinden sökerek sürükledi. Kötü hava koşulları sebebiyle bölgeye ulaşımı sağlayan yollar kapandı.
TURUNCU ALARM VERİLDİ
Köyde yaşayan 97 kişi helikopterle güvenli bölgelere tahliye edildi. Fırtına, sel ve yoğun yağış nedeniyle İsere vilayetinde turuncu alarm verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı