Fransa'da yeni hükümet kuruldu: İşte dikkat çeken yeni kabine!

22 Eylül 2024 00:07 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 00:08

Fransa'da erken seçimden yaklaşık 2 ay sonra yeni kabine açıklandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un belirsizliğin ardından sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine atadığı eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier başkanlığındaki hükümet kuruldu.

Fransa​'da 2,5 aylık belirsizliğin ardından yeni hükümet kuruldu. Ulusal Meclis'in askıda kaldığı ve ülke içindeki siyasi bölünmelerin derinleştiği seçimlerin üzerinden 2,5 ay geçmesinin ardından açıklama Elysee Sarayı tarafından yapıldı.

SEBASTİEN LECORNU DEVAM EDECEK

Açıklamada, Macron​'un sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine başbakan olarak atadığı eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in hükümeti kurduğu belirtildi. Açıklamada, 39 üyeli kabinede 33 yaşındaki Antoine Armand'ın maliye bakanı olarak görev yapacağı, Jean-Noel Barrot'un ise dışişleri bakanı olacağı kaydedildi. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun ise görevine devam edeceği bildirildi.

MACRON'UN BARNİER KARARI

Fransa'da 7 Temmuz'da gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde birinci olan Yeni Halk Cephesi başbakan adayı olarak Lucie Castets'i göstermişti. Macron, Castets'in Ulusal Meclis'te güven oyu almasının mümkün olmadığını belirtmiş ve başbakan olarak atamayı reddetmişti. Macron 5 Eylül'de merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Partisinden Michel Barnier'i Başbakan olarak atama kararı almıştı. Michel Barnier başbakan olarak seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, sol görüşlü politikacılar da dahil olmak üzere her kesimden politikacıların bulunduğu bir hükümet kurmaya açık olduğunu söylemişti. Barnier'in başbakanlığı ülkede protestolara neden oldu.

İktidar partisi Cumhuriyet İçin Birlikte'den milletvekili olan Astrid Panosyan-Bouvet Çalışma ve İstihdam Bakanı, Catherine Vautrin de Bölgelerle İşbirliği Bakanı olarak görevlendirildi.

Tarım, Gıda Egemenliği ve Orman Bakanlığına LR partili Annie Genevard atanırken, Eğitim Bakanlığı görevini Macron'un partisinden Anne Genetet üstlendi.

Genevieve Darrieussecq Sağlık Bakanlığına, merkez sağcı Demokratlar ve Bağımsızlar Birliği'nden Valerie Letard Konut ve Kentsel Dönüşüm Bakanlığına ve Senato Yasalar Komisyonu Başkanı François-Noel Buffet Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Bakanlığa getirildi.

Eski Tarım Bakanı Agnes Pannier-Runacher da yeni kabinede Ekolojik Geçiş ve Enerji Bakanı olarak yer aldı.

Görevine devam eden bakanlar arasında Kültür Bakanı Rachida Dati ve Savunma Bakanı Sebastien Lecornu yer aldı.

Eski Konut Bakanı Guillaume Kasbarian, yeni kabinede Kamu Hizmeti Bakanı olarak seçildi. Hükümet Sözcülüğü görevine ise Maud Bregeon atandı.

Kabinede ayrıca, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Patrick Hetzel; Dayanışma, Otonomi ve Kadın ve Erkek Eşitliği Bakanı Paul Christophe; Spor ve Gençlik Bakanı Gil Averous; Bütçe ve Hazine Bakanı Laurent Saint-Martin; Avrupa'dan Sorumlu Bakan Benjamin Haddad; Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakan Nathalie Delattre; Hükümet Koordinasyonundan Sorumlu Bakan Marie-Claire Carrere-Gee; Kırsal Alan, Ticaret ve Zanaattan Sorumlu Bakan Françoise Gatel ve Ulaşımdan Sorumlu Bakan François Durovray gibi isimler yer aldı.