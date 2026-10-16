Fransa'nın Coquelles kentinde Manş Tüneli'nin girişindeki yükleme peronu alanında trafik kazası meydana geldi. Pas-de-Calais Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kamyon şoförlerini taşıyan servis minibüsü yük treniyle çarpıştı.

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HABERİN ÖZETİ Fransa'da yük treni ile minibüs çarpıştı: 19 kişi yaralı Fransa'nın kuzeyindeki Manş Tüneli'nin girişinde bir servis minibüsü ile yük treninin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Kaza, Coquelles kentinde Manş Tüneli'nin girişindeki yükleme peronu alanında kamyon şoförlerini taşıyan servis minibüsü ile yük treni arasında meydana geldi. Minibüs şoförü dahil 19 kişinin yaralandığı kazada, yetkililer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi ve sınır polisi sevk edildi. Kaza sonrası durdurulan Manş Tüneli'ndeki yük seferleri aksama olmadan yeniden başlatıldı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre, minibüsün şoförü de dahil olmak üzere 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi ve sınır polisi intikal etti.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Pas-de-Calais bölgesi Vali Yardımcısı Agathe Cury, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

TREN SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Kazanın ardından durdurulan Manş Tüneli'ndeki yük seferlerinin yeniden başlatıldığı ve seferlerde herhangi bir aksama olmadığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, minibüs ve yük treni arasında yaşanan kazanın nasıl olduğuna dair detay verilmedi.