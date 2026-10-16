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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 01:39
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 01:45

Fransa'da yük treni ile minibüs çarpıştı: 19 kişi yaralı

Fransa'da Manş Tüneli'nin girişinde yük treni ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Fransa'da yük treni ile minibüs çarpıştı: 19 kişi yaralı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 01:39
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 01:45

Fransa'nın Coquelles kentinde Manş Tüneli'nin girişindeki yükleme peronu alanında trafik kazası meydana geldi. Pas-de-Calais Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kamyon şoförlerini taşıyan servis minibüsü yük treniyle çarpıştı.

HABERİN ÖZETİ

Fransa'da yük treni ile minibüs çarpıştı: 19 kişi yaralı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Fransa'nın kuzeyindeki Manş Tüneli'nin girişinde bir servis minibüsü ile yük treninin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.
Kaza, Coquelles kentinde Manş Tüneli'nin girişindeki yükleme peronu alanında kamyon şoförlerini taşıyan servis minibüsü ile yük treni arasında meydana geldi.
Minibüs şoförü dahil 19 kişinin yaralandığı kazada, yetkililer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi ve sınır polisi sevk edildi.
Kaza sonrası durdurulan Manş Tüneli'ndeki yük seferleri aksama olmadan yeniden başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre, minibüsün şoförü de dahil olmak üzere 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi ve sınır polisi intikal etti. 

Fransa'da yük treni ile minibüs çarpıştı: 19 kişi yaralı

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Pas-de-Calais bölgesi Vali Yardımcısı Agathe Cury, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

TREN SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Kazanın ardından durdurulan Manş Tüneli'ndeki yük seferlerinin yeniden başlatıldığı ve seferlerde herhangi bir aksama olmadığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, minibüs ve yük treni arasında yaşanan kazanın nasıl olduğuna dair detay verilmedi.

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ETİKETLER
#Yük Treni
#Pas-de-calais
#Manş Tüneli
#Coquelles
#Agathe Cury
#Dünya
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