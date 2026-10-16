Fransa'da yük treni ile minibüs çarpıştı: 19 kişi yaralı

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İstanbul
Fransa'nın Coquelles kentinde Manş Tüneli'nin girişindeki yükleme peronu alanında trafik kazası meydana geldi. Pas-de-Calais Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kamyon şoförlerini taşıyan servis minibüsü yük treniyle çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, minibüsün şoförü de dahil olmak üzere 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi ve sınır polisi intikal etti.
Pas-de-Calais bölgesi Vali Yardımcısı Agathe Cury, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Kazanın ardından durdurulan Manş Tüneli'ndeki yük seferlerinin yeniden başlatıldığı ve seferlerde herhangi bir aksama olmadığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, minibüs ve yük treni arasında yaşanan kazanın nasıl olduğuna dair detay verilmedi.