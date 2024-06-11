Fransa'dan THY'ye övgü dolu sözler! Eşi benzeri yok

11 Haziran 2024 13:40 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 13:58

Fransız gazetesi Le Monde, Türk Hava Yolları (THY) ve İstanbul Havalimanı'nı övdü.

Gazete, hava taşımacılığının Türkiye için önemli bir güç aracı olduğunun altını çizdi.

Türkiye'de sivil havacılığın, "kalkınma ve etki vektörü" haline geldiği belirtildi.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEDİ

THY'den "Türk ekonomisinin incisi" şeklinde bahsedilerek İstanbul Havalimanı'nda önemli bir yer edinen şirketin, rekor uçak siparişinde bulunduğu hatırlatıldı.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketinin, eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekildi.

AVRUPA'NIN EN AKTİF HAVALİMANI

Ekim 2018'de açılışı yapılan devasa İstanbul Havalimanı'nın, son 5 yıl içinde Avrupa'nın en aktif havalimanına dönüştüğüne vurgu yapıldı.

THY, İNGİLİZ ŞİRKETİ GERİDE BIRAKTI

Böylece THY'nin net kârının 5,52 milyar euroya ulaştığı, Avrupa'nın en kârlı tarifeli hava yolu şirketi British Airways'in ana şirketi IAG'nin net kârının ise 2,43 milyar euroda kaldığı belirtildi.

TÜRK EKONOMİSİNİN GÖZ BEBEĞİ

Haberde, "Türk ekonomisinin göz bebeği, uçuş sayısı açısından Lufthansa'yı geride bırakarak birinci oldu." denildi.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'da işlem gören hisselerinin, döviz bazında yüzde 16 arttığı bilgisi de paylaşıldı.