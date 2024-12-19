Fransa'yı ayağa kaldıran Gisele Pelicot'a toplu tecavüz davasında 51 sanığın cezası kesildi

19 Aralık 2024 14:41 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:00

Fransa'da gerçekleşen toplu tecavüz davasında Gisele Pelicot'u istismar eden 51 sanığın cezası kesildi. 50 yıllık eski kocası Dominique Pelicot'un, Gisele ilaç vererek bilinçsiz bırakıp bedenini onlarca kişiye sunmasının ortaya çıkmasıyla başlayan davada karar verildi.

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Fransa​'da gündem olan ve Avignon kentinde Dominique Pelicot'nun başsanık olarak yargılandığı tecavüz​ davasında mahkeme kararını açıkladı. Vaucluse Ceza Mahkemesi, Dominique Pelicot'yu, eski eşi Gisele Pelicot'ya yönelik ağırlaştırılmış tecavüz ve uyuşturarak onlarca erkek tarafından tecavüze maruz bırakmak suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gisele Pelicot'ya tecavüz ettikleri gerekçesiyle davaya adları karışan diğer sanıklarının tamamının da "ağırlaştırılmış tecavüz" suçu işlediğine kanaat getiren mahkeme, eylül ayından bu yana yargılanan ve yaşları 27 ile 74 arası değişen onlarca sanığa 3 ila 20 yıl hapis cezası verdi.

Bazı sanıkların ertelenmiş hapis cezası aldığı için serbest bırakıldığı davada, ceza alanların mahkeme kararına 10 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

FRANSA'YI SARSAN TOPLU TECAVÜZ DAVASI

Avignon şehrinde, 72 yaşındaki Gisele Pelicot'nun eski eşi Dominique Pelicot tarafından evli oldukları sürede uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze maruz bırakıldığına ilişkin dava 2 Eylül'de görülmeye başlamıştı.

Gisele Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından feragat etmişti.

Ses getiren dava sürecinde, Dominique Pelicot, 17 Eylül'de kendisine yöneltilen suçların tamamını kabul etmiş ve mahkeme salonundaki diğer 50 sanık gibi kendisinin de bir tecavüzcü olduğunu söylemişti.

Sanık Pelicot, Gisele Pelicot'dan af dilerken, çocukluğunda kendisinin de cinsel istismara uğradığını anlatmıştı.

Gisele Pelicot ise Dominique Pelicot'nun bu sözlerini duymanın kendisi için çok zor olduğunu vurgulayarak, onlarca yıl beraber yaşadığı eski eşinin tecavüz edeceğini bir an bile aklına getirmediğini belirtmişti.